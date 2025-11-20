ارتش پاکستان ۲۳ شبهنظامی را در منطقه مرزی کشت
اربیل (کوردستان٢٤) – ارتش پاکستان امروز پنجشنبه ۲۰ نوامبر، یک هفته پس از بمبگذاری انتحاری که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر در اسلامآباد شد، اعلام کرد که نیروهای امنیتی پاکستان ۲۳ شبهنظامی را در دو عملیات هدفمند در نزدیکی مرز افغانستان کشتهاند.
ارتش در بیانیهای اعلام کرد که این شبهنظامیان متعلق به طالبان پاکستان یا گروههای وابسته به آن بودند و هند، مخالف اصلی پاکستان، را به حمایت از آنها متهم کرد.
این حملات در منطقه کورام استان خیبر پختونخوا، نقطه درگیری شبهنظامیان رخ داد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ وضعیت آن بدتر شده است.
در بیانیه آمده است:"پاکستان با تمام سرعت به ریشهکن کردن تهدید تروریسم تحت حمایت و پشتیبانی خارجی از کشور ادامه خواهد داد."
اسلامآباد به طور معمول کابل را به پناه دادن به گروههای شبهنظامی، به ویژه تحریک طالبان پاکستان، که حملات مرگباری را در پاکستان انجام میدهند، متهم کرده است.
پاکستان همچنین در ماههای اخیر انتقادات خود علیه هند را که ادعا میکند از گروههای شبهنظامی حمایت میکند، افزایش داده است.
هر دو همسایه هرگونه دخالتی را انکار میکنند.
این حملات پس از آن صورت میگیرد که هفته گذشته یک بمبگذاری انتحاری در بیرون دادگاهی در اسلامآباد ۱۲ نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد، که پاکستان اعلام کرد از افغانستان برنامهریزی شده بود.
شاخهای از طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
روابط بین پاکستان و افغانستان به شدت رو به وخامت گذاشته است و درگیریهای مرزی ماه گذشته بدترین جنگ در سالهای اخیر را رقم زد.
در درگیری یک هفتهای آنها بیش از ۷۰ نفر از هر دو طرف کشته شدند و مرز همچنان بسته است.
این همسایههای جنوب آسیا با آتشبس شکنندهای موافقت کردند، اما پس از چندین دور مذاکره، نتوانستند مفاد آن را نهایی کنند و هر یک دیگری را به خاطر این بنبست سرزنش میکند.
ایافپی/ب.ن