نتانیاهو از سربازان اسرائیلی در منطقه حائل در سوریه بازدید کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر از سربازان اسرائیلی مستقر در منطقه حائل در داخل سوریه بازدید کرد و حضور آنها را برای امنیت کشورشان بسیار مهم خواند، در حالی که این امر با انتقاد شدید دمشق و دیگر کشورهای منطقه مواجه شد.
هنگامی که بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، در دسامبر سال گذشته از قدرت برکنار شد، اسرائیل به سرعت سربازانی را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل متحد اعزام کرد، منطقهای که از سال ۱۹۷۴ نیروهای اسرائیلی و سوری را در ارتفاعات جولان از هم جدا کرده است.
نتانیاهو در سفری که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آن را "نگران کننده" خواند و ترکیه، ایران، اردن و الجزایر و دیگران آن را محکوم کردند، از یک پایگاه نظامی در داخل منطقه بازدید کرد.
او در ویدئویی از این بازدید که توسط دفترش منتشر شد، به سربازان گفت:"ما برای توانایی خود در اینجا - چه دفاعی و چه تهاجمی - اهمیت زیادی قائل هستیم."
وی افزود که آنها "از کشور اسرائیل و مرز شمالی آن محافظت میکنند. این ماموریتی است که میتواند در هر لحظه توسعه یابد، اما ما روی شما حساب میکنیم."
وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که سوریه «با شدیدترین لحن این بازدید غیرقانونی را محکوم میکند... آن را نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» میداند و خواستار خروج فوری اسرائیل شد و ادامه این بازدید را نقض قطعنامههای شورای امنیت دانست.
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع و گیدئون سار، وزیر امور خارجه، و همچنین ایال زمیر، فرمانده ارتش، دیوید زینی، مدیر آژانس امنیتی شین بت، و یخیل لیتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، نتانیاهو را در این بازدید همراهی میکردند.
«حداقل میتوان گفت نگرانکننده است»
فیلمهای ویدئویی منتشر شده توسط دولت اسرائیل نشان میدهند که نتانیاهو از یک هلیکوپتر پیاده میشود، با سربازان در یک پست دیدهبانی صحبت میکند و با دوربین به نقاطی نگاه میکند.
منطقه حائل بیش از ۸۰ کیلومتر طول و در وسیعترین نقطه کمتر از ۱۰ کیلومتر عرض دارد.
نتانیاهو، کاتز و روسای نظامی و امنیتی برای اولین بار در ۱۷ دسامبر سال گذشته، اندکی پس از تصرف این منطقه توسط نیروهای اسرائیلی، از آن بازدید کردند.
استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش، در سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:«این بازدید عمومی، حداقل نگرانکننده است.»
وی گفت:«ما از اسرائیل میخواهیم که به توافقنامهی جدایی ۱۹۷۴ احترام بگذارد.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامهای که در ۶ نوامبر تصویب شد، حمایت قوی خود را از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی سوریه مجددا تایید کرد.
با این حال، نجات روخدی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز چهارشنبه به شورا گفت:«عملیات نظامی و تهاجمات اسرائیل به خاک سوریه ادامه دارد و نقض آشکار حاکمیت سوریه و قوانین بینالمللی است. آنها غیرنظامیان را به خطر میاندازند، تنشهای منطقهای را شعلهور میکنند، فضای امنیتی شکننده را تضعیف میکنند و گذار سیاسی را تهدید میکنند.»
نماینده ترکیه در سازمان ملل متحد گفت که به خاطر ثبات منطقهای، اسرائیل «باید سیاستهایی را که هدفشان تضعیف و تقسیم سوریه است، مورد بازنگری قرار دهد.»
سفیر ایران گفت که اسرائیل «به طرز خطرناکی تنشهای منطقهای را تشدید میکند»، سفیر الجزایر نیز گفت که این کشور از سفر نتانیاهو «عمیقا نگران» است.
در همین حال، وزارت امور خارجه اردن سفر نتانیاهو را «تحریکآمیز، خطرناک و غیرقابل قبول» خواند.
سفر الشرع به آمریکا
سفر نتانیاهو یک هفته پس از آن انجام شد که احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه - که زمانی جهادی بازداشت شده در عراق توسط نیروهای آمریکایی بود - برای مذاکرات بیسابقه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کرد.
واشنگتن - متحد کلیدی اسرائیل - برای دستیابی به یک پیمان امنیتی برای پایان دادن به دههها دشمنی بین سوریه و اسرائیل تلاش کرده است، که بخشی از هدف ترامپ برای تقویت آتشبس شکننده غزه با یک توافق صلح گستردهتر در خاورمیانه است.
در حالی که مقامات سوریه و اسرائیل بارها دورهای مذاکره برگزار کردهاند، الشرع پیوستن سوریه به توافق ابراهیم را که بر اساس آن تعداد انگشت شماری از کشورهای عربی روابط خود را با اسرائیل عادی کردهاند، رد کرده است.
الشرع هفته گذشته به فاکس نیوز گفت که اختلاف مداوم بر سر بلندیهای جولان، ورود به مذاکرات صلح را دشوار خواهد کرد.
اما او اظهار داشت مذاکراتی که توسط واشنگتن تسهیل شود، میتواند به بهبود روابط کمک کند.
اسرائیل بلندیهای جولان، یک فلات کوهستانی استراتژیک، را در طول جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ از سوریه تصرف کرد و بعدا آن را ضمیمه خود کرد، اقدامی که توسط اکثریت جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است.
ب.ن