1 روز پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور خارجه فرانسه، لازم دانست که برای تشکیل سریع دولت جدید عراق زمینه‌سازی شود.

امروز پنجشنبه ۲۰ نوامبر، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌وگو با گزارشگر کوردستان۲۴ در بلژیک، گفت: انتخابات مجلس عراق به پایان رسید و حال لازم است که برای تشکیل دولت جدید زمینه‌سازی شود.

وی افزود: فرانسه از تلاش‌ها برای تشکیل سریع دولت جدید عراق حمایت ‌می‌کند. این برای پیشرفت اقتصادی عراق مهم است.

وزیر امور خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد که پس از تشکیل دولت جدید عراق، در بغداد کنفرانسی برگزار شود، «زیرا سرآغازی برای همکاری ما با مسئولان جدید عراق خواهد بود.»

انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در روزهای ۹ و ۱۱ نوامبر برگزار شد و کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتایج نهایی آن را در روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر، اعلام کرد.

در این انتخابات پارت دموکرات کوردستان در سطح عراق و اقلیم کوردستان بیشترین آرا، بیش از یک میلیون رای را به دست آورد.

ب.ن