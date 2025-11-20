دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد خواستار همکاری کامل ایران شد
اربیل (کوردستان٢٤) – شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، امروز پنجشنبه ۲۰ نوامبر قطعنامهای را تصویب کرد که از ایران میخواهد طبق قطعنامههای سازمان ملل، دسترسی و اطلاعات مربوط به برنامه هستهای خود را در اختیار این سازمان قرار دهد.
این رایگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخواست خود را از تهران برای اجازه بازرسی از سایتهای هستهای کلیدی که در ماه ژوئن توسط اسرائیل و ایالات متحده مورد حمله قرار گرفتند، تکرار کرد.
تنشها بین ایران و دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد در سالهای اخیر بارها تشدید شده و پس از جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن که شاهد حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هستهای کلیدی ایران بود، اوج گرفت.
از زمان جنگ، به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایتهایی مانند فوردو و نطنز که در حملات مورد اصابت قرار گرفتند، داده نشده است، اما آنها توانستهاند از سایتهای دیگر بازدید کنند.
قطعنامه امروز پنجشنبه «از ایران میخواهد که به طور کامل و بدون تاخیر به تعهدات قانونی خود تحت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند و همکاری کامل و سریع با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از جمله با ارائه چنین اطلاعات و دسترسیهایی که آژانس درخواست میکند، را گسترش دهد.»
این قطعنامه با ۱۹ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب شد.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه پس از افتتاح جلسه عادی هیئت مدیره آژانس مستقر در وین، به خبرنگاران گفت:«ما تعدادی بازرسی انجام دادهایم، اما نتوانستهایم به سایتهای مورد حمله برویم. امیدوارم بتوانیم. در واقع، ما باید برویم زیرا این بخشی از تعهدات ایران است. امیدوارم بتوانیم به شیوهای سازنده حرکت کنیم.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، عصر چهارشنبه هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی «در مورد سایتهای بمباران شده» را رد کرد.
او در تلگرام اظهار داشت:«ما فقط در مورد تاسیسات هستهای که تحت تاثیر قرار نگرفتهاند، مطابق با مقررات آژانس، همکاری میکنیم.»
ایافپی/ب.ن