23 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز پنجشنبه ۲۰ نوامبر به خبرگزاری فرانسه گفت که قطعنامه جدید تصویب شده توسط دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل «تاثیر منفی» بر همکاری در مورد برنامه هسته‌ای این کشور خواهد داشت.

رضا نجفی، سفیر ایران، پس از تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از ایران می‌خواست دسترسی و اطلاعات در مورد سایت‌های هسته‌ای خود را فراهم کند، گفت:«این قطعنامه چیزی به وضعیت فعلی اضافه نمی‌کند، مفید نخواهد بود، بلکه نتیجه معکوس دارد.»

وی افزود:«ایران علی‌رغم چالش‌های ما، همکاری با آژانس را آغاز کرده و دسترسی به تمام تاسیسات آسیب ندیده را فراهم کرده است. این قطعنامه مطمئنا تاثیر منفی بر همکاری‌هایی که از قبل بین ایران و آژانس آغاز شده است، خواهد داشت.»

تنش‌های دیرینه بین ایران و آژانس سازمان ملل متحد پس از جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن که شاهد حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کلیدی ایران بود، تشدید شد. از آن زمان، بازرسان آژانس به سایت‌های حساسی مانند فوردو و نطنز که در این حملات مورد اصابت قرار گرفتند، نرفته‌اند، اما توانسته‌اند از سایت‌های دیگر بازدید کنند.

طبق متن قطعنامه جدید، «از ایران می‌خواهد که به طور کامل و بدون تاخیر به تعهدات قانونی خود ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند و همکاری کامل و سریع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله با ارائه اطلاعات و دسترسی‌هایی که آژانس درخواست می‌کند، را گسترش دهد.»

این قطعنامه با ۱۹ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن