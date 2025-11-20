سازمان ملل متحد سفر نتانیاهو به سوریه را محکوم کرد
سخنگوی سازمان ملل: این اقدام نقض توافقنامه ۱۹۷۴ است و موجب نگرانی جامعه جهانی شده است
سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق از سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و مقامات ارشد این کشور به مناطق ممنوعه در خاک سوریه، این اقدام را محکوم کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره اظهار داشت: «سفر نتانیاهو و تعدادی از مقامات اسرائیلی به منطقه غیرنظامی (عاری از سلاح)، مایه نگرانی است و اسرائیل ملزم به احترام به توافقنامه سال ۱۹۷۴ است.»
وی افزود: «نتانیاهو به صورت آشکار از این منطقه بازدید کرده است؛ اقدامی که نهتنها موجب نگرانی ما شده، بلکه بیثباتی در منطقه را نیز تشدید میکند.»
از سوی دیگر، سازمان رسانهای اسرائیل اعلام کرد که هدف از بازدید بنیامین نتانیاهو از منطقه غیرنظامی، اطمینان از اجرای توافقات امنیتی میان این کشور و سوریه بوده است.
در واکنش به این رویداد، وزارت خارجه سوریه با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که سفر نتانیاهو به جنوب سوریه نشاندهنده وجود تهدید علیه حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است.
شایان ذکر است که پس از جنگ سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) میان اسرائیل و سوریه و اشغال بلندیهای جولان توسط اسرائیل، کوه شیخ (جبلالشیخ) به یکی از نقاط مهم درگیری میان دو طرف تبدیل شد. بعدها و در چارچوب توافقنامه «جداسازی نیروها» در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)، این کوه به بخشی از منطقه غیرنظامی تبدیل شد و از آن زمان تاکنون تحت نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اداره میشود.