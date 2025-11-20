افزایش چشمگیر آرای باطله در انتخابات پارلمانی عراق
تحلیلگران سیاسی: بازداشت رهبران اپوزیسیون و نارضایتی عمومی، عوامل اصلی افزایش آرای باطله هستند
بر اساس نتایج اعلامشده توسط کمیسیون انتخابات، میزان آرای باطله در تمام استانها نسبت به انتخابات سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) افزایش یافته و از ۹ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.
انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، در استان سلیمانیه شرایط متفاوتی را تجربه کرد و رکورد جدیدی در تعداد آرای باطله به ثبت رساند. طبق آمار، در استان سلیمانیه ۱۳۷ هزار و ۶۱۱ رأی، در اربیل ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ رأی و در دهوک ۳۴ هزار و ۶۹۴ رأی باطله به صندوقها ریخته شده است.
در مجموع، در این دوره از انتخابات ۲۹۰ هزار و ۲۰۵ رأی باطله ثبت شده که نشاندهنده افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. کارشناسان این موضوع را نشانهای از اعتراض رأیدهندگان و همچنین ایرادات قانون انتخابات و تعیین از پیش تعیینشده کرسیها میدانند.
جبار عزیز، رئیس مؤسسه توسعه توانمندیهای «سَرکَوتن» در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «کرسیهای اقلیم کوردستان مشخص شدهاند و این پیام را به شهروندان میدهد که چه رأی بدهند و چه ندهند، سهم سلیمانیه همان ۱۸ کرسی ثابت است. این مسئله بر انگیزه مشارکت تأثیرگذار است و احزاب سیاسی تنها به دنبال تضمین بیشترین سهم از این کرسیهای محدود برای خود هستند.»
از نظر سیاسی، ناظران دلایل اصلی افزایش آرای باطله در سلیمانیه را فشار بر رأیدهندگان، حوادث منطقه «لالهزار»، وضعیت نامناسب خدمات شهری و همچنین حمایت جنبش تغییر (گوران) از سوزاندن آرا میدانند.
کامران غریب، تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید: «مجموعهای از عوامل در افزایش آرای باطله در این حوزه نقش داشتهاند؛ از جمله زندانی بودن تعدادی از رهبران اپوزیسیون و وقوع درگیریهای مسلحانه و استفاده از تانک و توپ در داخل شهر سلیمانیه. همچنین وضعیت ناپایدار اقتصادی و خدماتی باعث شده تا بخشی از مردم نارضایتی خود را با انداختن رأی باطله به صندوقها نشان دهند.»
گفتنی است در این انتخابات که با مشارکت ۵۴ درصدی واجدین شرایط در سراسر عراق برگزار شد، «پارت دموکرات کوردستان» توانست با کسب یک میلیون و ۷۵ هزار و ۸۴۰ رأی، بیشترین آرا را به خود اختصاص دهد.