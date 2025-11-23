عراق پس از چین دومین صادرکننده کالاهای ایرانی است

10 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – آمار جدید نشان می‌دهد که عراق در مدت هفت ماه گذشته به ارزش ۵.۸۲۳ میلیارد دلار، کالای ایرانی وارد کرده و در ردیف دومین وارد کننده کالاهای ایرانی قرار گرفته است.

بر پایه آمار منتشر شده توسط سازمان‌ توسعه بازرگانی ایران در مدت هفت ماه گذشته، مجموع صادرات غیرنفتی ایران حدود ۳۲ میلیارد دلار بوده و بخش عمده آن به ترتیب به چین و عراق بوده است.

پنج کشور اصلی وارد کننده کالاهای ایرانی:

- چین: به ارزش ۸.۲۲۷ میلیارد دلار

- عراق: به ارزش ۵.۸۲۳ میلیارد دلار

- امارات: ۴.۵ میلیارد دلار

- ترکیه

- افغانستان

پیش از این مسئولان گمرک ایران تاکید کرده‌اند که کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان در ردیف اول وارد کنندگان کالاهای ایرانی قرار دارند.

انواع کالاهای ایرانی به عراق صادر می‌شوند، از جمله:

- گاز طبیعی

- محصولات پتروشیمیایی، مانند متانول و نفت سیاه

- آهن و فولاد

- محصولات کشاورزی و صنعتی کانگا

- ابزار واحد‌های صنعتی

روابط اقتصادی بین عراق و ایران بر مبنای نزدیکی جغرافی، مرزهای طولانی مشترک، روابط فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده است. این موجب شده است که عراق به یکی از مهمترین بازارها برای محصولات ایرانی تبدیل شود.

مسئولان دو کشور به طور مستمر بر توسعه بیشتر روابط تجاری تاکید کرده‌اند. وزارت بازرگانی عراق، اعلام کرده است که در نظر دارند حجم مبادلات بازرگانی با ایران را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

محمد حنون، سخنگوی وزارت بازرگانی عراق، گفته است که حجم مبادلات بازرگانی، سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار است و تلاش‌ها برای افزایش آن ادامه دارند.

ب.ن