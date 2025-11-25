چارچوب هماهنگی پس از انتخابات اخیر عراق تاکنون بزرگترین ائتلاف منتخبان این انتخابات را تشکیل داده است

3 ساعت پیش

چارچوب هماهنگی، ائتلاف اصلی گروه‌های شیعه در عراق که به عنوان بزرگترین فراکسیون در پارلمان شناخته می‌شود، در جدیدترین نشست خود، مکانیسم انتخاب نخست‌وزیر آینده‌ی عراق را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد که فرد منتخب باید دارای شایستگی و پاکدستی بالا برای اداره‌ی کشور در مرحله‌ی آتی باشد. این ائتلاف در حال حاضر ۱۶۵ تا ۱۸۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل دولت ایفا می‌کند.

روز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵)، چارچوب هماهنگی دویست و پنجاه و یکمین نشست عادی خود را در دفتر هادی عامری، رهبر سازمان بدر، برگزار کرد. بخش اصلی این نشست به بررسی آخرین تحولات و الزامات قانونی و سیاسی مرحله‌ی آتی اختصاص داشت. در این جلسه، معیارها و اصول کلیدی برای تصدی پست نخست‌وزیری به دقت مورد گفتگو قرار گرفت و مکانیسم تعیین این شخصیت در داخل چارچوب هماهنگی بررسی شد.

رهبران چارچوب هماهنگی تاکید کردند که این فرایند باید بر اساس استانداردهای ملی شفافی صورت گیرد که در آن شایستگی، پاکدستی و توانایی مدیریت دولت برای مقابله با چالش‌های پیش رو در نظر گرفته شود. برخی منابع نیز چهار شرط اصلی برای نامزد نخست‌وزیری را مطرح کرده‌اند: عدم وابستگی به رهبری احزاب سیاسی، عدم تصدی پست نظامی، امنیتی یا قضایی. همچنین، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر عدم امکان تصدی دوره‌ی دوم برای نخست‌وزیر آینده مطرح شده است.

در بخش دیگری از نشست، شرکت‌کنندگان به گزارش دو کمیته‌ی رهبری که در جلسه‌ی قبلی تشکیل شده بودند، گوش فرا دادند و تصمیم بر آن شد که این کمیته‌ها به کار خود برای ارزیابی نامزدها و گفتگو درباره‌ی الزامات ملی ادامه دهند. چارچوب هماهنگی همچنین تشکیل شورای سیاسی ملی را تبریک گفت و این گام را نشانه‌ای مثبت برای پیشبرد کار سیاسی سازمان‌یافته و یکپارچه‌سازی دیدگاه‌های ملی توصیف کرد. در پایان، این ائتلاف بر پایبندی کامل خود به الزامات قانون اساسی و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده برای تشکیل دولت آینده تاکید کرد تا ثبات سیاسی حفظ شده و به اراده‌ی رای‌دهندگان احترام گذاشته شود.