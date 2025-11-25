با وجود کسب اکثریت کرسی‌ها توسط نیروهای شیعه، اما به دلیل اختلافات داخلی و خارجی، این مسئله هنوز نهایی نشده است

پس از پایان انتخابات عراق، پرونده‌ی حشدالشعبی در مرحله‌ی حساسی قرار دارد. اکنون فشارهای متقابل تهران و واشنگتن برای تصویب یا رد قانون حشد الشعبی ادامه دارد. با وجود کسب اکثریت کرسی‌ها توسط نیروهای شیعه، اما به دلیل اختلافات داخلی و خارجی، این مسئله هنوز نهایی نشده است.

آمریکا، از طریق وزارتخانه‌های جنگ و خارجه‌ی خود، قانون حشد الشعبی را رد کرده و آن را ابزاری برای گسترش نفوذ ایران می‌داند. واشنگتن بارها خواستار انحلال این گروه‌ها شده است، زیرا آنها را تهدیدی برای منافع خود تلقی می‌کند. تحلیلگران معتقدند که اگر عراق خواسته‌های آمریکا را نادیده بگیرد، با واکنش‌های شدیدی روبرو خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به تسریع خروج نیروها، اعمال تحریم‌های نفتی و هدف قرار دادن رهبران اشاره کرد.

از سوی دیگر، ایران از ادغام گروه‌های مسلح در سیستم دفاعی عراق حمایت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، علی خامنه‌ای از سودانی خواسته است تا نقش حشد الشعبی را گسترش دهد. هم‌زمان، محمد آل صادق، سفیر ایران در بغداد، خواسته‌های آمریکا برای انحلال حشد را رد می‌کند.

سناریوهای محتمل برای سرنوشت حشدالشعبی

تحلیلگران چهار سناریو را برای آینده‌ی حشدالشعبی مطرح کرده‌اند:

۱. ادغام حشد در نیروهای امنیتی: آمریکا با این سناریو موافق است، اما ایران آن را رد می‌کند.

۲. تصویب قانون با اصلاحات: این قوی‌ترین احتمال به شمار می‌رود.

۳. تصویب قانون بدون تغییر: این اقدام آمریکا را خشمگین کرده و منجر به تحریم‌هایی علیه عراق خواهد شد.

۴. توافق آمریکا و ایران: در این سناریو، نقش حشد در ازای برخی امتیازات کاهش می‌یابد.

به طور کلی، پرونده‌ی حشد الشعبی خطرناک‌ترین پرونده‌ی امنیتی است و آینده‌ی روابط عراق با ایران و آمریکا را تعیین خواهد کرد؛ هفته‌های آتی در این زمینه سرنوشت‌ساز خواهند بود.