مسرور بارزانی از سفیر هلند در عراق استقبال کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و سفیر هلند در عراق، پیشبرد روابط بازرگانی بین اربیل و آمستردام را مورد توجه قرار دادند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر از جانت البردا، سفیر هلند در عراق استقبال کرد.

در این دیدار که ادریان آلیسلستین، سرکنسول هلند در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، سفیر هلند بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد و سفر یک هیئت بازرگانان و صاحبکاران هلندی به اربیل را مورد توجه قرار داد که در حال حاضر در اربیل هستند و هدف از آن پیشبرد روابط بازرگانی با اقلیم کوردستان، اعلام شده است.

در بخش دیگری از این دیدار دو طرف در خصوص تداوم حمایت از سازماندهی مجدد نیروهای پیشمرگ و انجام اصلاحات در وزارت امور پیشمرگ، توافق نظر داشتند.

دو طرف همچنین به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بر ضرورت احترام به حقوق زنان و مبارزه با هر نوع خشونت و تبعیض علیه زنان تاکید کردند.

ب.ن