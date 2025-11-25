مسرور بارزانی و سرکنسول جدید امارات در اقلیم کوردستان دیدار کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، سرکنسول جدید امارات در اربیل پیشرفت و آبادانی و انجام اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف را ستود.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر از احمد حسن الشحی، سرکنسول امارات در اقلیم کوردستان استقبال کرد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار نخست‌وزیر ضمن اینکه آغاز به کار سرکنسول جدید را به وی تبریک گفت، روابط ویژه و تاریخی بین اقلیم کوردستان و دولت امارات را مورد توجه قرار داد و حمایت کامل دولت اقلیم را از وی در انجام وظایفش اعلام کرد.

در بیانیه آمده است که سرکنسول جدید امارات در این دیدار خوشحالی خود را از آغاز به کار در اقلیم ابراز داشته و مراتب احترام شیخ محمد بن زاید آل نهیان و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس و معاون رئیس امارات را به نخست‌وزیر ابراز داشت و پیشرفت و آبادانی و انجام اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف را ستود.

