فرستاده ویژه آمریکا به عراق: آمریکا از نهادهای امنیتی مشروع عراق حمایت میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – دیپلمات آمریکایی میگوید که در عراق پیشرفت واقعی حاصل شده است، اما با این حال، به اصلاحات اساسی نیاز است.
مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا به عراق، امروز سهشنبه ۲۵ نوامبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«ایالات متحده مدتهاست که از نهادهای امنیتی مشروع عراق حمایت میکند.»
او تاکید کرد:«از تلاشهای مشترک برای شکست داعش گرفته تا مقابله با نفوذ مخرب و تقویت ثبات منطقهای، پیشرفت واقعی حاصل شده است. با این حال، به اصلاحات اساسی نیاز است.»
فرستاده ویژه آمریکا به عراق، خاطرنشان کرد:«شرکتهای آمریکایی که میلیاردها دلار تجهیزات و پشتیبانی سطح بالا ارائه دادهاند، همچنان شرکای کلیدی در تقویت امنیت و حاکمیت عراق هستند.»
این دیپلمات آمریکایی اخیرا نیز اعلام کرد که عراق در مدت سه سال گذشته پیشرفتهای قابل توجهی داشته و ابراز امیدواری کرد که پیشرفتها در ماههای آینده تدوام یابند.
ب.ن