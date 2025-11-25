معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع به اربیل سفر میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور خارجه ایالات متحده، امروز سهشنبه ۲۵ نوامبر اعلام کرد که مایکل ریگاس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع، از ۲۷ نوامبر تا ۵ دسامبر سفر منطقهای خود را آغاز خواهد کرد و در استانبول، بغداد، اربیل و اورشلیم توقف خواهد داشت. این سفر بر مشارکت مداوم واشنگتن در ارتقای ثبات، امنیت، آزادی مذهبی و رفاه اقتصادی در سراسر خاورمیانه تاکید دارد.
به گفته وزارت امور خارجه، سفر معاون وزیر از ترکیه آغاز میشود، جایی که او رهبری هیئت آمریکایی را برای شرکت در هزار و هفتصدمین سالگرد شورای اول نیقیه - رویدادی با اهمیت تاریخی بزرگ برای جوامع مسیحی در سراسر جهان - بر عهده خواهد داشت. ریگاس همچنین قرار است در طول اقامت خود با مقامات ترکیه برای پیشبرد روابط دوجانبه دیدار کند و با پاتریارک بارتولومیوی اول، رهبر معنوی کلیسای ارتدکس شرقی، گفتوگو کند.
ریگاس سپس برای دیدارهای سطح بالا با مقامات ارشد دولت عراق به بغداد سفر خواهد کرد. دستور کار او شامل بازدید از نهادهای دیپلماتیک ایالات متحده و افتتاح کنسولگری جدید ایالات متحده در اربیل است، اقدامی که به عنوان تقویت بیشتر حضور دیپلماتیک آمریکا و تعهدات بلندمدت به اقلیم کوردستان تلقی میشود.
مجتمع کنسولگری جدید ایالات متحده در اربیل در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در حال ساخت است و بزرگترین کنسولگری ایالات متحده در جهان است. ساخت کنسولگری جدید به دلیل همهگیری کووید-۱۹، نگرانیهای امنیتی و تعدیل در محدوده طرح با تاخیرهای متعددی روبرو شده است. این طرح اکنون در حال پیشرفت به سمت افتتاح است و مقامات عالیرتبه ایالات متحده و دولت اقلیم کوردستان از محل بازدید کردهاند.
معاون وزیر، سفر خود را در اسرائیل به پایان خواهد رساند، جایی که انتظار میرود آنچه وزارت امور خارجه به عنوان رابطه «محکم» بین واشنگتن و اورشلیم توصیف کرده است را مجددا تایید کند. این سفر همچنین بر تقویت عملیات دیپلماتیک و تضمین اجرای موثر کمکهای خارجی ایالات متحده در حمایت از اهداف راهبردی آمریکا متمرکز خواهد بود.
این سفر در زمانی انجام میشود که پویاییهای سیاسی و امنیتی منطقهای به شدت افزایش یافته است و ایالات متحده به طور فعال در ابتکارات دیپلماتیک با هدف کاهش تنشها و تقویت مشارکتها حضور دارد. واشنگتن بر حمایت خود از ثبات منطقهای، به ویژه از طریق تقویت اتحاد با ترکیه، عراق و اسرائیل - سه کشوری که در منافع سیاست خارجی ایالات متحده نقش محوری دارند - تاکید کرده است. سفر ریگاس نشان دهنده تلاشهای مداوم برای حفظ گفتوگو، حمایت از اصول دموکراتیک و تقویت همکاری در جبهههای امنیتی، بشردوستانه و اقتصادی است.
ب.ن