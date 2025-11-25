برگشت آکرهای: سرمایهگذاری امارات در اقلیم کوردستان از ۳ میلیارد دلار فراتر رفت
اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی گروه سرمایهگذاری اقلیم کوردستان، اعلام کرد که امارات متحده عربی، از طریق توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود با اقلیم، برای افزایش سرمایهگذاریهای خود در تلاش است و طبق آمار، کل سرمایهگذاری آن کشور در اقلیم از 3 میلیارد دلار فراتر رفته است.
برگشت آکرهای، سخنگوی گروه سرمایهگذاری اقلیم کوردستان، به کوردستان24 گفت که طرحهای امارات متحده عربی در چارچوب قانون سرمایهگذاری به دو صورت مستقیم و مشارکتی اجرا شدهاند. در میان طرحهای مستقیم، با سرمایه 2.6 میلیارد دلار، تروجان اُربِلا در بخش مسکن، اعمار داون تاون در بخش گردشگری و NRCO-Agrotech در بخش کشاورزی فعالیت میکنند.
آکرهای در مورد طرحهای مشترک بین امارات متحده عربی و عراق در اقلیم کوردستان، به ارزش تقریبی 4.4 میلیون دلار، خاطرنشان کرد که شامل چندین طرح مهم مانند: شرکت خدمات گلف مار-کارگو، دنیا و میراک (DPD) در بخش کشاورزی، طرح بیمه بینالمللی العین و یک طرح بازیافت زباله به انرژی و تولید برق از طریق نورث لایت و تدویر اینترنشنال هستند.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه در چارچوب گسترش روابط بین اربیل و ابوظبی، از احمد حسن الشحی، سرکنسول جدید امارات متحده عربی، استقبال کرد. در این دیدار سرکنسول جدید امارات در اربیل پیشرفت و آبادانی و انجام اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخشهای مختلف را ستود.
ب.ن