علی العبادی: حدود یک میلیون کارگر خارجی به طور غیرقانونی در عراق کار میکنند
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس سازمان حقوق بشر در بصره، میگوید که حدود یک میلیون کارگر خارجی به طور غیرقانونی در عراق مشغول به کار هستند.
علی العبادی، رئیس سازمان حقوق بشر در بصره، اعلام کرد که نزدیک به یک میلیون کارگر خارجی تحت عنوان گردشگری وارد عراق شدهاند و به طور غیرقانونی کار میکنند.
العبادی به کوردستان ۲۴ گفت:«طبق آمار، ۱۹۷۰۰۰ کارگر در میادین نفتی بصره، ذیقار و میسان مشغول به کار هستند. چینیها با بیش از ۵۳۰۰۰ نفر بیشترین تعداد را دارند و کارگرانی از ۵۰ کشور مختلف در میادین نفتی این سه استان مشغول به کار هستند.»
رئیس سازمان حقوق بشر در بصره تاکید کرد که قانون اساسی عراق «تامین فرصتهای شغلی و حقوق را تضمین کرده است، اما دولت قانون اساسی را نقض کرده و این بر وضعیت شغلی جوانان تاثیر منفی گذاشته و منجر به بیثباتی بازار شده است.»
ب.ن