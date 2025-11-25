سپهبد احمد الزرکانی: هماهنگی بین اربیل و بغداد در مبارزه با مواد مخدر به سطح بسیار بالایی رسیده است
اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل اداره مبارزه با مواد مخدر در عراق، تایید کرد که هماهنگی بین اربیل و بغداد در مبارزه با مواد مخدر، تاثیر مثبتی بر عملیاتهای عراق در سطح بینالمللی داشته است.
سپهبد احمد الزرکانی، مدیرکل اداره مبارزه با مواد مخدر در عراق، امروز سهشنبه ۲۵ نوامبر در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اعضای تیم مبارزه با مواد مخدر در اقلیم کوردستان «به تمام معنا قهرمان هستند. آنها وظایف خود را با دقت انجام میدهند و به عنوان یک تیم متحد با بغداد همکاری میکنند.»
او تاکید کرد که هماهنگی بین اقلیم کوردستان و بغداد در مبارزه با مواد مخدر بر عملیاتهای عراق در سطح بینالمللی تاثیر مثبت گذاشته است.
الزرکانی گفت:«در سالهای اخیر هماهنگی بین اقلیم کوردستان و عراق در مبارزه با مواد مخدر به سطح بسیار بالایی رسیده است و هر دو طرف متقاعد شدهاند که مواد مخدر یک تهدید مشترک برای امنیت ملی است که هیچ مرزی نمیشناسد.»
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و وزارت کشور عراق، مدیریتهای مبارزه با مواد مخدر دارند و برای تبادل اطلاعات در این خصوص با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. همچنین یک اتاق عملیات مشترک برای ردیابی شبکههای قاچاق مواد مخدر تشکیل دادهاند.
ب.ن