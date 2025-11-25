2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در نشست ماهانه وزارت امور پیشمرگ کوردستان با مسئول دفتر همکاری امنیتی در سرکنسولگری آمریکا، بر اهمیت تداوم هماهنگی در راستای پیشبرد برنامه‌های تقویت نظامی تاکید شد.

امروز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر، در دیوان وزارت امور پیشمرگ کوردستان، به ریاست و حضور سپهبد عیسی عوزیر، رئیس ستاد وزارت امور پیشمرگ و سرلشکر بختیار محمد صدیق، رئیس دبیرخانه و شماری از افسران بلندپایه وزارت، نشست ماهانه مشترک با کلنل دِک پایلویک، مسئول دفتر همکاری امنیتی در سرکنسولگری آمریکا در اربیل، برگزار شد.

بر پایه بیانیه وزارت امور پیشمرگ، در این دیدار درباره آخرین تحولات و پیشامدهای مربوط به پرونده امنیت گفت‌وگو شد و با دقت سازوکار انتقال کمک‌های لجستیکی به نیروهای پیشمرگ بررسی شد، تا از اجرای آن روند به بهترین نحو به طوریکه به ارتقای توانمندی نظامی اقلیم کمک کند، اطمینان حاصل شود.

در این نشست همچنین اقدامات انجام شده در روند اصلاحات و تجدید سازمان نیروها مورد توجه قرار گرفت و بر اهمیت تداوم هماهنگی بین تیم‌های وزارت و دفتر همکاری‌ امنیتی در راستای پیشبرد برنامه‌هایی که با هدف تقویت زیرساخت نظامی کوردستان اجرا می‌شوند، تاکید شد.

در این نشست مسئولان بلندپایه وزارت امور پیشمرگ نقش تاثیرگذار تیم‌های نظامی آمریکا و مشاوران نیروهای ائتلاف را در توسعه روابط ستودند و متعهد شدند که سطح هماهنگی‌ها را برای دوره پیش رو گسترش دهند و تلاش‌ها را در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه، متمرکز کنند.

ب.ن