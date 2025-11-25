کاردار سفارت آمریکا در عراق: میخواهیم توافق سهجانبه صادرات نفت اقلیم کوردستان مستمر و طولانی مدت باشد
اربیل (کوردستان٢٤) – کاردار سفارت آمریکا در عراق، تاکید کرد که میخواهند توافق سهجانبه مربوط به صادرات نفت اقلیم کوردستان مستمر و طولانی مدت باشد.
امروز سهشنبه ۲۵ نوامبر، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که در نشست کمال محمد صالح، سرپرست وزارت منابع طبیعی با جاشوا هاریسون، کاردار سفارت آمریکا در عراق، کاردار اعلام کرد: میخواهیم توافق سهجانبه صادرات نفت اقلیم مستمر و طولانی مدت باشد.
در بیانیه آمده است که در این نشست بر اهمیت روابط تاریخی و قوی بین مردم کورد و مردم آمریکا و صادرات نفت اقلیم کوردستان و استحقاقات مالی شرکتهای نفت تاکید شد.
وزارت منابع طبیعی، اظهار داشت که کاردار سفارت آمریکا خشنودی کشورش را به اقدامات انجام شده در روند صادرات نفت اقلیم کوردستان و افزایش تولید نفت آن ابراز داشت.
همچنین تاکید کرد که میخواهند توافق سهجانبه مستمر و طولانی مدت باشد و تمامی مشکلات و موانع که پیش روی توافق قرار میگیرند رفع شوند و از سرمایهگذاری در بخش نفت حمایت میکنند و موضوع ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان را یک موضوع راهبردی و مهم برای آمریکا تلقی میکنند.
آخرین تحولات مربوط به وزارت نفت عراق و وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، به خصوص در مورد رفع موانع فنی و استحقاقات مالی شرکتهای نفتی مورد توجه قرار گرفته و از وزارت منابع طبیعی به خاطر پایبندی به توافق سهجانبه بین وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان و وزارت نفت عراق فدرال و شرکت سومو و شرکتهای تولید کننده نفت تقدیر شده است.
ب.ن