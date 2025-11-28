20 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – فردا شنبه ۲۹ نوامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی، در سمپوزیم بین‌المللی ملای جزیری در شرناخ، حضور می‌یابد.

امروز جمعه ۲۸ نوامبر با حضور بسیاری از محققان و دانشگاهیان داخلی و خارجی، در شهرک جزیره بوتان از توابع استان شرناخ شمال کوردستان، کارهای چهارمین سمپوزیم بین‌المللی ملای جزیری، آغاز شد.

عبدالرحیم آلقش، رئیس دانشگاه شرناخ به کوردستان۲۴ گفت: مشارکت پرزیدنت بارزانی در این فعالیت علمی و فرهنگی، مایه افتخار و خوشحالی بسیار است و در زادگاه ملای جزیری از شرکت کنندگان استقبالی گرم خواهیم کرد.

وی افزود که حدود ۹۰ شخصیت و محقق از سراسر جهان دعوت شده‌اند تا در این سمپوزیم مهم شرکت کنند.

این سمپوزیم به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و غیر از مهمانان خارجی و مهمانان داخلی ترکیه، شمار قابل توجهی از اساتید و دانشگاهیان اقلیم کوردستان در آن حضور دارند.

محققان با شرکت در پنل‌ها و سیمینارها، مقالات و تحقیقات خود را درباره زندگی و آثار و تاثیرات ملای جزیری ارایه می‌کنند.

ب.ن