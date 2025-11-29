فواد حسین: نیروهای عراقی باید بین منافع ملی و گروهی یکی را برگزینند

پیام آمریکا به بغداد درباره‌ی ترکیب دولت جدید و محکومیت حمله به کورمور

1 ساعت پیش

فواد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، روز شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵)، به شبکه "الشرقیه عراق" اعلام کرد که آمریکا به بغداد پیامی فرستاده است مبنی بر اینکه احزاب و گروه‌هایی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، در دولت آتی عراق جایی نخواهند داشت. این

اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴)، آمریکا صراحتاً اعلام کرده بود که هیچ گونه دخالت خارجی در روند تشکیل دولت جدید عراق را نخواهد پذیرفت.

انتخاب میان منافع کشور و گروهی

فواد حسین تأکید کرد که نیروهای سیاسی در حال مذاکره برای تشکیل دولت جدید عراق، باید بین منافع کشور و منافع احزاب و گروه‌های مسلح خود، یکی را انتخاب کنند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی چالش‌های جدی پیش روی روند سیاسی عراق در مواجهه با فشارهای خارجی و داخلی است. در همین راستا، یک کمیته عالی ملی به ریاست فواد حسین در وزارت امور خارجه‌ی عراق تشکیل شد تا تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا مورخ ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) مبنی بر افزودن چندین نهاد و شخص به فهرست تحریم‌ها را بررسی کند.

حمله به کورمور، اقدامی تروریستی از سوی بازیگران داخلی

وزیر امور خارجه‌ی عراق در مورد بمباران میدان گازی کورمور اظهار داشت که این حمله یک اقدام تروریستی است که توسط یک طرف داخلی در عراق انجام شده و عاملان آن باید مورد بازخواست قانونی قرار گیرند. وی همچنین افزود که اگر در رویدادهای گذشته، دولت عراق در برابر این گروه‌ها و طرف‌ها اقدام می‌کرد، بی‌شک حمله‌ی اخیر انجام نمی‌شد. این سخنان به طور ضمنی به عدم برخورد قاطع با گروه‌های مسلح غیردولتی اشاره دارد که پیش‌تر نیز مسئولیت حملات مشابه به زیرساخت‌های انرژی در اقلیم کوردستان را بر عهده گرفته بودند یا به آن‌ها نسبت داده شده بود.