جریانهای اهل سنت در حال تعیین نامزد برای ریاست مجلس نمایندگان عراق هستند
اربیل (کوردستان٢٤) – رهبران جریانهای اهل سنت در عراق، چهار نفر را برای احراز سمت ریاست مجلس نمایندگان عراق در نظر گرفتهاند و برای تصمیمگیری نهایی در این خصوص، (شورای سیاسی میهنی) اهل سنت، نشست برگزار میکند.
یک منبع از (شورای سیاسی میهنی) به کوردستان۲۴ گفت که مثنی السامرائی، زیاد الجنابی، سالم العیساوی و محمد الحلبوسی، برای احراز سمت ریاست مجلس نمایندگان که سهم اهل سنت است، نامزد شدهاند.
این منبع افزود که رهبران جریانهای اهل سنت بین خود به توافق رسیدهاند که اگر هر یک از آنها سمت ریاست مجلس را بر عهده بگیرد از برخورداری از سمتها در وزارتخانههای کابینه جدید دولت، محروم بماند.
همچنین تاکید کرد که این جریانها برای تصمیمگیری نهایی در خصوص تعیین نامزد برای ریاست مجلس، منتظر نشست شورای سیاسی میهنی هستند. شورای سیاسی میهنی، یکشنبه گذشته ۲۳ نوامبر از پنج جریان اصلی اهل سنت تشکیل شد که عبارتند از (التقدم، الاعزم، السیاده، حسم الوطنی و جماهیر).
به گفته این منبع، جریانهای اهل سنت خواستار صدارت وزارتخانههای دفاع، بازرگانی، فرهنگ، صنعت، آموزش عالی و دارایی شدهاند و در این راستا با نیروهای شیعه وارد گفتوگو شدهاند.
ب.ن