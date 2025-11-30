جنبش نجبا: جبهه مقاومت راهبرد خود را تغییر داده است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – جنبش نجبای عراق، در پیامی شدیدالحن خطاب به واشنگتن، اعلام کرد که مرحله آینده «مقاومت» شاهد تغییرات بزرگ خواهد بود و اهداف تاثیرگذاری را برای ضربه زدن به نیروهای آمریکا در عراق و منطقه، مشخص کرده‌اند.

این جنبش تاکید کرد که تداوم حضور نیروهای آمریکا، اشغالگری است و هر لحظه احتمال حمله به پایگاه‌های آنها وجود دارد.

تهدید به حمله به منافع آمریکا

فراس یاسر، عضو شورای سیاسی جنبش نجباء، در اظهاراتی به خبرگزاری تسنیم ایران، گفت: جبهه مقاومت راهبرد خود را تغییر داده است.

وی افزود: اگر در گذشته اهداف مورد حمله پیدا و شناخته شده بودند، در حال حاضر جبهه مقاومت اسلامی در حال شناسایی اهداف غیرمتعارف و جدید است که در صورت وقوع جنگ، ضربه بسیار سنگینی به حضور آمریکا در عراق و سراسر منطقه وارد خواهد کرد.

تداوم حضور نیروهای آمریکا و مشروعیت حمله به آنها

فراس یاسر در خصوص خروج نیروهای آمریکا، به شدت از بازی با کلمات توسط آمریکا انتقاد و اعلام کرد: آمریکا نمی‌خواهد از عراق خارج شود، زیرا عراق را به عنوان یک پایگاه راهبردی برای پیشبرد مقاصد خود می‌بیند.

این مسئول نجباء، تاکید کرد که بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تغییر ماموریت و تداوم حضور نیروها، در فرهنگ آنها حضور غیرقانونی یک نیروی مخالف محسوب می‌شود، به همین دلیل حمله به آنها را یک وظیفه شرعی می‌دانند.

او گفت: ازسرگیری حملات به پایگاه‌های آمریکا در هر لحظه، غیر قابل انتظار نیست.

نوسازی برنامه جنگ

فراس یاسر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که پس از عملیات (طوفان اقصی) نیروهای «مقاومت» در حال توسعه برنامه جنگ با استفاده از هوش مصنوعی و فن‌آوری پهپادی هستند.

