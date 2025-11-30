2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی وزارت برق عراق می‌گوید که با برگشتن وضعیت به حالت عادی در میدان گازی کورمور، ۳۰۰ مگاوت برق به سیستم برق‌رسانی ملی، باز گردانده شد.

یکشنبه ۳۰ نوامبر، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، اعلام کرد که پس از رفع خسارات وارده به میدان گازی کورمور در اثر حمله هوایی، صادرات حدود پنج میلیون متر مکعب گاز به ایران به طور روزانه از سر گرفته شد.

وی افزود که نیروگاه‌های برق کار تولید را از سر گرفته‌اند، زیرا در اثر حمله، تولید در نیروگاه‌های بسمایه و منصوریه متوف شد.

احمد موسی، گفت که پس از بازسازی، ۳۰۰ مگاوات برق به شبکه برق‌رسانی ملی باز گردانده شد. این میزان از اقلیم کوردستان تامین و به نیروگاه‌‌های عراق فروخته می‌شود.

سخنگوی وزارت برق عراق، اظهار داشت که هماهنگی بین دولت عراق و وزارت برق اقلیم کوردستان برای خرید گاز، پایدار است.

