وزیر خارجه‌ی عراق بر ضرورت شفافیت در پرونده‌ی حملات و ثبات سیاسی تأکید کرد

29 دقیقه پیش

وزیر خارجه‌ی عراق، فؤاد حسین، اعلام کرد که کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی حمله‌ی به میدان گازی کورمور تشکیل شده و همچنان مشغول فعالیت است.

وی با اشاره به تروریستی بودن این اقدام، افزود که بر اساس اطلاعات اولیه، حمله از داخل کشور صورت گرفته است.

تحقیقات پیرامون حمله‌ی کورمور

فؤاد حسین در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی بیان داشت: «کمیته‌ی تحقیق تشکیل شده و به کار خود ادامه می‌دهد. این حمله به وضوح یک اقدام تروریستی است و بر اساس اطلاعات اولیه، حمله از داخل انجام شده است. ما منتظر گزارش کمیته هستیم.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که گزارش حملات قبلی به میادین نفتی و گازی اقلیم کوردستان کامل شده و حاوی جزئیات است، اما متأسفانه منتشر نشده است. وی خواستار انتشار این گزارش‌ها شد و تأکید کرد که این حملات بر سرمایه‌گذاری، وضعیت برق و زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد.

فؤاد حسین افزود که این اقدامات نباید ادامه یابند؛ زیرا اقلیم کوردستان برای بسیاری از مناطق، برق ۲۴ ساعته تأمین کرده است. او هشدار داد که حمله‌ی به میدان کورمور به معنای قطع گاز و در نتیجه قطع برق است که تأثیر آشکاری بر زندگی شهروندان دارد. وی تأکید کرد: «این تنها حمله‌ به اقلیم کوردستان نیست، بلکه حمله‌ به شهروندان است؛ چرا که بخشی از این برق به موصل و کرکوک صادر می‌شود و بنابراین بر سایر مناطق نیز تأثیر می‌گذارد. این یک اقدام مخرب است.»

فؤاد حسین این حمله را هدف قرار دادن ثبات، امنیت و پیشرفت، به ویژه در بخش برق، و هدف قرار دادن شهروندان اربیل، سلیمانی، موصل، کرکوک و همه‌ی عراقی‌ها دانست. وی اضافه کرد که چنین اقداماتی باعث رویگردانی سرمایه‌گذاران خارجی از عراق می‌شود.

توافق بر سر پست ریاست جمهوری عراق

در خصوص پست ریاست جمهوری عراق، فؤاد حسین اظهار داشت که شیعیان اکنون بر سر انتخاب یک نامزد به توافق رسیده‌اند، اما اهل سنت و کوردها هنوز در حال گفت‌وگو هستند که آیا یک یا چند نامزد را به پارلمان معرفی کنند. او انتخاب یک نامزد واحد را برای جلوگیری از رقابت‌ها بهتر دانست.

وی اشاره کرد که اگر احزاب سیاسی کوردستان به توافق برسند و بر سر یک نامزد واحد توافق کنند، آن نامزد قدرتمند خواهد شد؛ زیرا نماینده‌ی همه‌ی طیف‌ها خواهد بود. در غیر این صورت، سناریوی دو نامزد تکرار خواهد شد و پارلمان تصمیم خواهد گرفت. حسین تأکید کرد که پست ریاست جمهوری مهم است، حافظ قانون اساسی و چهره‌ی خارجی عراق است و بنابراین نیازمند فردی با حمایت کافی برای انجام وظایفش است. وی افزود که پست ریاست جمهوری عراق سهم کوردها است و آن‌ها آن را تعیین تکلیف خواهند کرد.

تحریم‌های آمریکا علیه گروه‌های مسلح و نهادهای بانکی

فؤاد حسین به تأثیر تحریم‌های آمریکا اشاره کرد و گفت که زمانی که کشوری تحریم‌هایی را علیه نهادها یا شخصیت‌های کشور دیگری اعمال می‌کند، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. وی افزود که برخی از این تأثیرات به مسائل داخلی مربوط می‌شود. او تأکید کرد که در صورت مطرح شدن بحث قاچاق پول، باید دقیق بررسی شود و اگر صحیح نبود، باید با ارائه مدارک به آمریکایی‌ها، صحت نداشتن آن را اثبات کرد.

در مورد جلوگیری از مشارکت گروه‌های مسلح در دولت آینده، وی گفت: «من چیزهای زیادی می‌شنوم، اما واقعیت این است که آمریکایی‌ها خودشان آن را اعلام کرده‌اند. همان‌طور که اسامی شخصیت‌ها و بانک‌ها را اعلام کردند، گروه‌ها را نیز در لیست تحریم‌ها قرار دادند و زمانی که در لیست تحریم‌ها باشند، طبق قانون آمریکا، آن‌ها نمی‌توانند با آن‌ها معامله کنند.»

وی افزود: «آن‌ها گفته‌اند که با طرف‌های تحریم‌شده معامله نخواهند کرد. آن‌ها از قانون آمریکا تبعیت می‌کنند و قانون آمریکا اجازه‌ی معامله با طرف‌های تحریم‌شده را نمی‌دهد.»

وزیر خارجه‌ی عراق تصریح کرد که نحوه‌ی تشکیل دولت آینده‌ی عراق هنوز در مرحله‌ی مذاکره است و مشخص نیست. اما موضع آمریکا برای همه‌ی طرف‌ها و طیف‌ها روشن است. وی افزود که باید چگونگی برخورد با این اطلاعات و ایجاد تعادل بین منافع کشور و منافع حزب یا گروه در نظر گرفته شود.

فؤاد حسین در مورد اظهارات مارک ساوایا، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا در عراق، که گفته بود «جایی برای شبه‌نظامیان در عراق نیست»، گفت: «فکر می‌کنم این بیانگر موضع فعلی سیاست آمریکا است.»

انحصار سلاح در دست دولت

وزیر خارجه‌ی عراق تأکید کرد که عراق یک دولت مبتنی بر قانون اساسی است؛ قانون اساسی بسیار روشن است که پرونده‌های امنیتی و نظامی باید در دست دولت باشد. اقدامات طرف‌ها خارج از چارچوب قانون اساسی ممکن نیست.

وی گفت: «ما نمی‌خواهیم در دو مسیر حرکت کنیم: مسیر دولت و مسیر خارج از دولت؛ زیرا این امر به تضعیف دولت و ایجاد تضاد منجر می‌شود. ما باید گفت‌وگو را آغاز کنیم و چارچوب این گفت‌وگو قانون اساسی باشد.»

فؤاد حسین اشاره کرد که بسیاری از کشورها گروه‌ها و احزابی خارج از دولت داشتند، اما از طریق گفت‌وگو به نتیجه رسیدند و ادغام شدند. در انتخابات گذشته، بیشتر گروه‌ها مشارکت داشتند، به این معنی که بال سیاسی دارند. وی راه صحیح را تبدیل شدن آن‌ها به بخشی از روند سیاسی و دموکراتیک و از گروه‌های مسلح خارج از دولت به احزاب درون دولت دانست.

وی افزود که آیا حمل سلاح برای دفاع از خود است یا برای هدفی خارج از دولت؟ هدف خارج از دولت، مسئولیت خود دولت است. این مسائل باید از طریق گفت‌وگوهای داخلی و سیاسی حل شوند.

برخی می‌گویند «آمریکایی‌ها این را می‌خواهند»، اما ما باید بگوییم این یک مشکل داخلی است و باید آن را حل کنیم؛ زیرا این‌ها فرزندان عراق هستند. هر تفکری طبیعی است، اما تبدیل تفکر به سلاح مجاز نیست.

وی بیان داشت: «به نظر من باید تفکرمان را تغییر دهیم. ما دولتی با قانون اساسی و سیستمی پارلمانی و دموکراتیک هستیم. روابط ما با کشورهای همسایه از جمله ایران بسیار مهم است و ریشه‌های تاریخی، مذهبی و اقتصادی دارد، اما ایران کشور دیگری است.»

حسین همچنین گفت که سیستم ایران متفاوت است، اما ما سیستم پارلمانی داریم. روابط ما باید بر اساس منافع متقابل و به عنوان دو کشور همسایه باشد. ما نمی‌توانیم در دو مسیر دولت و انقلاب حرکت کنیم. ایران مرحله‌ی انقلاب را پشت سر گذاشته و به یک دولت تبدیل شده است، و ما نیز باید به عنوان یک دولت عمل کنیم.