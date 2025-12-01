سازمان هواشناسی: موج جدید بارش باران و کاهش دمای هوا در راه است
اربیل (کوردستان٢٤) – به گزارش سازمان هواشناسی و لرزهنگاری اقلیم کوردستان، یک موج جدید بارش باران استانهای اقلیم کوردستان و مناطق شرقی عراق را در بر میگیرد.
سازمان هواشناسی و لرزهنگاری اقلیم کوردستان، اعلام کرد که موج جدید بارش باران استانهای اقلیم کوردستان و مناطق شرقی عراق را در بر میگیرد و وزش سریع باد و کاهش دمای هوا را به دنبال خواهد داشت.
بر پایه گزارش این سازمان، پیشبینیها نشان میدهند که از امروز دوشنبه ۱ دسامبر، آسمان استانهای اقلیم و برخی مناطق شرق عراق ابری خواهد بود و بارش باران را به همراه خواهد داشت. همچنین بارش باران چندان طول نخواهد کشید، اما دمای هوا شاهد تغییر چشمگیر خواهد بود.
در غرب عراق نیز وزش باد سرعت خواهد گرفت و با موج سرما روبرو خواهد شد و دمای هوا به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.
از آغاز فصل بارش تاکنون، اقلیم کوردستان و عراق تنها شاهد یک موج بارش بودهاند، در حالیکه در سالهای گذشته در همین بازه زمانی شاهد چندین موج سنگین بارش باران بودهاند.
ب.ن