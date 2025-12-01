روزنامه قطری: کمیته تحقیق هویت عاملان حمله به میدان گازی کورمور را فاش نخواهد کرد

30 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک روزنامه قطری گزارش داده است که کمیته تحقیق درباره حمله هوایی به میدان گازی کورمور در اقلیم کوردستان، هویت عاملان حمله را فاش نخواهد کرد.

روزنامه العربی الجدید قطری، در گزارشی آخرین تحولات مربوط به حمله هوایی به میدان گازی کورمور را مورد توجه قرار داده و اعلام کرده است کمیته تشکیل شده برای تحقیق در مورد حمله، تنها توانسته است مشخص کند که حمله با استفاده از دو پهپاد انجام شده است.

همچنین گزارش داده که حمله از شهر خورماتو انجام شده و کمیته تحقیق نتوانسته است هویت عاملان حمله را فاش کند.

کمیته تحقیق به دستور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق تشکیل شده و از وزیر کشور عراق، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و رئیس سازمان اطلاعات عراق تشکیل شده است که دو روز پس از وقوع حمله از میدان گازی کورمور بازدید کردند.

مقداد میری مدیر ارتباطات و رسانه در وزارت کشور عراق، روز یکشنبه ۳۰ نوامبر اعلام کرد که تحقیق به مرحله نهایی رسیده است و به زودی نتایج آن را رسما اعلام می‌کنند.

ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.

آتش‌سوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستم‌های دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از دولت‌های منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیام‌هایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.

