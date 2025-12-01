عراق از آمریکاییها برای شرکت در مناقصه میدان نفتی تحت مدیریت شرکت روسی دعوت کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت نفت عراق، امروز دوشنبه ۱ دسامبر اعلام کرد که از شرکتهای آمریکایی برای شرکت در مناقصه یک میدان نفتی که سالها توسط شرکت روسی لوک اویل - که اکنون تحت تحریم آمریکا است - اداره میشد، دعوت کرده است.
وزارت نفت در بیانیهای اعلام کرد که «تمام اقدامات لازم را برای دعوت مستقیم و انحصاری از چندین شرکت بزرگ نفتی آمریکایی، برای ارائه پیشنهاد» جهت به دست گرفتن مدیریت میدان قرنه غربی ۲ در جنوب عراق - که به گفته لوک اویل یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان است - انجام داده است.
یک مقام وزارت نفت به خبرگزاری فرانسه گفت:«برنده مناقصه به جای لوک اویل، به عنوان اپراتور، اداره امور را بر عهده میگیرد.»
این وزارتخانه افزود که «واگذاری مدیریت میدان قرنه غربی ۲ به یک شرکت نفتی آمریکایی به نفع دو طرف، تقویت ثبات بازار جهانی و حفظ تولید نفت عراق خواهد بود».
طبق وبسایت این شرکت روسی، لوک اویل در سال ۲۰۰۹ قرارداد توسعه این میدان را دریافت کرد و پنج سال بعد، تولید خود را آغاز کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه اکتبر تحریمهایی را علیه شرکتهای بزرگ نفتی روسیه، لوک اویل و روسنفت، اعلام کرد که از ۲۱ نوامبر به اجرا درآمد.
این اقدامات - که قدرتمندترین اقدامات ترامپ علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین بودند - باعث شده است که خریداران عمده نفت روسیه به دنبال یافتن تامینکنندگان جایگزین باشند.
در هفتههای اخیر، گزارشهایی در عراق در مورد توانایی لوک اویل برای ادامه فعالیت میدان قرنه غربی ۲ منتشر شد.
چندین کارشناس نفت به خبرگزاری فرانسه گفتند که ممکن است اکسون موبیل، غول نفتی آمریکایی، جایگزین لوک اویل شود، اما این شرکت درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهارنظر در این مورد را رد کرد.
در ماه اکتبر، اکسون موبیل پس از دو سال غیبت به عراق بازگشت و به توافق اولیهای دست یافت که میتواند راه را برای توسعه میدان مجنون در استان جنوبی بصره هموار کند.
مقامات عراق نفتخیز که اخیرا ثبات نسبی را به دست آورده است، امیدوارند سرمایهگذاری، بهویژه از شرکتهای آمریکایی را در بخشهای مختلف اقتصادی جذب کنند.
عراق یکی از بنیانگذاران اوپک است و فروش نفت خام ۹۰ درصد از درآمدهای بودجه این کشور را تشکیل میدهد. این کشور در حال حاضر ۳.۴ میلیون بشکه در روز نفت صادر میکند.
ایافپی/ب.ن