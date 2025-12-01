2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رسانه‌های داخلی ایران، امروز دوشنبه ۱ دسامبر از کشف یک کان بزرگ طلا در یکی از بزرگترین معادن این فلز گرانبها در کشور خبر داده‌اند.

کان جدید در معدن طلای شادان در استان شرقی خراسان جنوبی که متعلق به بخش خصوصی است، کشف شده است. خبرگزاری فارس آن را "از مهمترین معادن کشور" توصیف کرده است.

این خبرگزاری اعلام کرد که ذخایر جدید رسما توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شده‌اند.

در این گزارش آمده است:"ذخایر اثبات شده معدن طلای شادان در شرق کشور پس از کشف یک رگه وسیع طلا، افزایش قابل توجهی داشته است."

همچنین می‌افزاید که این رگه حاوی حدود "7.95 میلیون تن سنگ معدن طلای اکسیدی و 53.1 میلیون تن سنگ معدن طلای سولفیدی" است.

استخراج سنگ معدن طلای سولفیدی معمولا به طور قابل توجهی آسان‌تر و ارزان‌تر است.

ایران رسما میزان ذخایر طلای ملی خود را فاش نکرده است، اما ادعا می‌کند که خریدهای خود را در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ماه سپتامبر، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران، گفت که این بانک یکی از پنج بانک مرکزی برتر جهان در خرید طلا در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ خواهد بود.

رسانه‌های داخلی همچنین به نقل از یکتا اشرفی، مقام بانک مرکزی، گزارش دادند که افزایش ذخایر طلا به تقویت اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد.

ایران ۱۵ معدن طلا دارد که بزرگترین آنها معدن زرشوران واقع در شمال غربی کشور است.

اقتصاد ایران پس از آنکه ایالات متحده و پایتخت‌های غربی، تهران را به تلاش برای تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای خود متهم کردند – موضوعی که تهران همواره آن را رد می‌کند - با تحریم‌های اعمال شده فلج شده است.

اقتصاد این کشور از زمان جنگ ۱۲ روزه ناشی از حمله بی‌سابقه اسرائیل به ایران، که طی آن ایالات متحده برای مدت کوتاهی در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به اسرائیل پیوست، تحت فشار بیشتری قرار گرفته است.

طلا همچنین برای بسیاری از ایرانیانی که قدرت خریدشان به دلیل تورم فزاینده و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار همچنان در حال کاهش است، پناهگاه امنی محسوب می‌شود.

طبق گزارش سایت‌های ردیابی نرخ ارز، (بن بست و الان چند)، امروز دوشنبه، دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود ۱.۱۷ میلیون ریال و یورو حدود ۱.۳۶ میلیون ریال معامله شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن