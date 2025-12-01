رئیس جمهور ترکیه: ترکیه دیر یا زود به اهداف خود خواهد رسید
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس جمهور ترکیه، با اشاره به روند جدید صلح در کشورش، گفت که در حال مدیریت یک روند حساس هستند. او خاطرنشان کرد که ترکیه دیر یا زود به اهداف خود خواهد رسید.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز دوشنبه ۱ دسامبر پس از نشست کابینه دولت که تقریبا سه ساعت و نیم طول کشید، در جمع خبرنگاران سخنرانی کرد.
او با اشاره به روند جدید صلح در کشورش گفت:"ما در مبارزه با همه اشکال تروریسم به موفقیتهای تاریخی دست یافتهایم. اکنون، ما در حال مدیریت یک روند حساس برای به اوج رساندن این مبارزه هستیم. ما صادقانه تلاش میکنیم تا یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی، صلح و برادری خود را از طریق ایجاد ترکیهای عاری از تروریسم از بین ببریم."
وی افزود:"من میخواهم همه، به ویژه کسانی که سوداگر خون و هرج و مرج هستند، بدانند برخلاف افراد جاهطلب، ما یک سنت دولتی داریم که ریشههای آن به گذشتههای بسیار دور برمیگردد."
اردوغان در ادامه گفت:« ما ملتی نیستیم که وقتی مانعی پیش میآید یا راهمان بسته میشود، از مسیری که رفتهایم برگردیم. ما مطمئنا ملت، دولت یا کشوری نیستیم که در مواجهه با تهدیدها بترسیم، یا تردید کنیم یا تسلیم لفاظیهای تهدیدآمیز شویم.»
او خاطرنشان کرد:«دیر یا زود، ترکیه بدون شک به هر طریقی به اهداف خود خواهد رسید. تاریخ ما مملو از نمونههای بیشماری از این دست است.»
اردوغان استدلال کرد:«منطقه ما اکنون مملو از خونریزی، درگیری، ترور و خشونت کور است. ما همان خوبی را که برای ۸۶ میلیون شهروند خود آرزو داریم، برای همه برادران و خواهرانمان در خارج از مرزهایمان نیز آرزو داریم. نسل برادری که ما از طریق ترکیه عاری از ترور در منطقه خود ایجاد خواهیم کرد، تمام نقشههای کثیف را نقش بر آب خواهد کرد و بازیهای چند صد ساله را خنثی خواهد کرد.»
رئیس جمهور ترکیه گفت:«انشاءالله، همه در آینده نیز با هم خواهند بود. چه سنی باشیم چه شیعه، چه کورد، چه عرب و چه ترکمن، خدای ناکرده، اگر فردا یکی از ما دچار مشکل شود، در خانه کسی را نخواهیم زد، بلکه در خانه یکدیگر را خواهیم زد. ما بار دیگر به یکدیگر پناه خواهیم برد.»
او ادامه داد:«ما در این سرزمینی که میزبان آن هستیم، در یک سرنوشت مشترک برادرانه، برای قرنهای آینده در کنار هم زندگی خواهیم کرد.»
همچنین تاکید کرد که عضویت کامل در اتحادیه اروپا علیرغم موانعی که با آن روبرو هستند، همچنان یک اولویت راهبردی است.
وی با اشاره به حمله به کشتیهای «کایروس» و «ویرات» که در آبهای بینالمللی دریای سیاه در حرکت بودند، گفت:«جنگ بین روسیه و اوکراین به وضوح به نقطهای رسیده است که امنیت دریانوردی در دریای سیاه را تهدید میکند. هدف قرار دادن کشتیهای تجاری در منطقه اقتصادی انحصاری ما، نشاندهنده تشدید نگرانکننده تنش است. ما به هیچ وجه نمیتوانیم این حملات را که امنیت دریانوردی، زندگی و محیط زیست را به ویژه در منطقه انحصاری ما تهدید میکنند، بپذیریم.»
ب.ن