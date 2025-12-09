آمریکا به عراق برای خلع سلاح گروههای مسلح کمک میکند
مشاور رئیس جمهوری آمریکا در بارهی وقوع جنگ داخلی در عراق هشدار داد
گابریل سوما، مشاور پیشین دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحدهی آمریکا، در گفتوگو با تلویزیون کوردستان۲۴ تأکید کرد که عدم خلع سلاح شبهنظامیان میتواند عراق را به سمت جنگ داخلی سوق دهد و ایالات متحده با تسلیحات گسترده در دست گروههای غیردولتی در عراق مخالف است.
گابریل سوما، استاد حقوق بینالملل و مشاور دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحدهی آمریکا، دوشنبه شب، ٨ دسامبر ۲۰۲۵ (۱٧ آذر ۱۴۰۴)، در مصاحبه با تلویزیون کوردستان۲۴، نگرانی عمیق واشینگتن را از وجود مقادیر زیادی تسلیحات در دست گروههای مسلح در عراق ابراز کرد. او تأکید کرد که ایالات متحدهی آمریکا اجازه نخواهد داد این گروههای مسلح، تسلیحات خود را حفظ کنند و این وضعیت را مغایر با منافع منطقهای و ثبات عراق میداند.
اولتیماتوم ایالات متحدهی آمریکا به بغداد
سوما توضیح داد که ایالات متحده در تلاش است تا دولت عراق را وادار به خلع سلاح این گروهها و جمعآوری تسلیحات آنها کند. وی هشدار داد که در صورت عدم اقدام جدی دولت عراق در این زمینه، واشینگتن ممکن است اقدامات سختگیرانهتری از جمله تحریمها یا اعمال مجازاتهای دیگر را در نظر بگیرد. او به وضعیت مشابه در لبنان اشاره کرد و گفت که آمریکا دولت لبنان را نیز برای خلع سلاح حزبالله تحت فشار قرار داده است. این رویکرد بخشی از سیاست بلندمدت آمریکا برای کاهش نفوذ گروههای مسلح در منطقه است.
منافع آمریکا در عراق و نقش ارتش
مشاور پیشین ترامپ بیان کرد که ایالات متحدهی آمریکا کمکهای نظامی و مالی زیادی به عراق کرده و این کشور را به تسلیحات مورد نیاز مجهز ساخته است. این کمکها با هدف حمایت از منافع آمریکا در عراق، جلوگیری از مداخلهی دیگران در امور داخلی و نظامی این کشور، و تقویت حاکمیت عراق صورت گرفته است. او افزود که آمریکا از ارتش عراق برای محافظت از این کشور در برابر سازمانهای تروریستی و دولتهای دیگر مانند ایران، حمایت میکند. سوما تأکید کرد که ایالات متحدهی آمریکا همچنان به کمک به عراق برای تحقق این وعدهها ادامه خواهد داد. سیاست آمریکا از زمان دولتهای مختلف بر این اصل استوار بوده که عراق باید بر نیروهای امنیتی خود کنترل کامل داشته باشد.
حاکمیت قانون و دموکراسی در عراق
سوما با اذعان به تفاوت دموکراسی در عراق با ایالات متحدهی آمریکا، خاطرنشان کرد که عراق در حال ساختن یک دموکراسی مناسب است. او به وجود نهادهای دولتی قدرتمند مانند قوهی قضائیه، کابینهی اجرایی (به رهبری محمد شیاع سودانی، نخستوزیر کنونی عراق) و قوهی مقننه (پارلمان) در عراق اشاره کرد که توانایی قانونگذاری در زمینههای مختلف از جمله خلع سلاح را دارند. وی اظهار امیدواری کرد که عراق به عنوان کشوری ثروتمند با تاریخی غنی، پیشرفت کند. او افزود که ایالات متحدهی آمریکا مایل است به دولت عراق، عبداللطیف رشید، رئیسجمهور (از تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲/ ۲۱ مهر ۱۴۰۱)، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر (از تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲/ ۵ آبان ۱۴۰۱) و فرماندهی ارتش کمک کند تا از مردم عراق محافظت کرده و شبهنظامیانی را که تهدیدی برای مردم این کشور هستند، خلع سلاح کند.
لزوم خلع سلاح برای جلوگیری از جنگ داخلی
گابریل سوما هشدار داد که اگر ایالات متحدهی آمریکا اجازه دهد که عراق گروههای مسلح را حفظ کند، ممکن است روزی در آینده جنگ داخلی در این کشور رخ دهد. وی تأکید کرد که برای جلوگیری از هرج و مرج و حوادث ناگوار احتمالی، دولت عراق باید این گروهها را خلع سلاح کند، زیرا آنها تهدیدی برای امنیت ملی و مردم عراق محسوب میشوند. او افزود: «این مهمترین موضوع برای دولت عراق است که این گروهها را خلع سلاح کند.» نخستوزیر عراق نیز پیشتر اعلام کرده بود که خروج نیروهای ائتلاف آمریکا تا سال ۲۰۲۶ میتواند به خلع سلاح کامل گروهها منجر شود.
نقش دیپلماسی آمریکا و کنگره
در خصوص نقش دیپلماتیک ایالات متحدهی آمریکا در عراق، سوما تصریح کرد که نمایندهی رئیسجمهوری آمریکا، کاردار فعلی سفارت، جوشوا هریس (از تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۵/ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴)، صرفاً یک دیپلمات نیست، بلکه نمایندهی مستقیم رئیسجمهوری آمریکاست و سخنان او از حمایت کامل کاخ سفید برخوردار است. وی گفت که کاردار با وزارت خارجهی آمریکا و کاخ سفید در مورد مسائل مربوط به عراق مشورت میکند. مشاور پیشین ترامپ همچنین به نقش کنگرهی آمریکا اشاره کرد و گفت که کنگره اطلاعات خوبی دربارهی وضعیت عراق دارد و همیشه بین کنگره، وزارت خارجه و کاخ سفید با دولت عراق مشورت وجود دارد.
حمایت از دولت عراق و آیندهی سیاسی
سوما بر وجود هماهنگی و حسن نیت قوی بین دولتهای آمریکا و عراق تأکید کرد. او اشاره کرد که ایالات متحدهی آمریکا مایل است محمد شیاع سودانی، نخستوزیر کنونی عراق، برای یک دورهی دیگر نیز در این سمت باقی بماند. وی در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به تشکیل دولت (شامل رئیسجمهور، نخستوزیر منتخب، قوهی مقننه و ارتش)، دیگر نیازی به حضور شبهنظامیان در عراق نیست و ارتش میتواند مسئولیت حفظ ثبات و امنیت را بر عهده بگیرد. او معتقد است که این اقدام به نفع مردم عراق است که امنیت کشور توسط دولت و ارتش تأمین شود.