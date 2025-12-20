خطیب جمعهی نجف: جشنهای سال نو، در صورت ترویج غیر اسلام، حرام است
سید صدری قبانچی :اگر جشنها به تبلیغ ادیانی غیر از اسلام منجر شوند، «حرام» است
پیشنماز و خطیب جمعهی نجف، سید صدری قبانچی، اعلام کرد که لازم است در زمان برگزاری جشنهای سال نو میلادی، ارزشهای اسلامی حفظ شوند. وی افزود: «این جشنها اگر در راستای تبلیغ غیر اسلام باشند، ممنوع، یعنی «حرام» هستند.»
سید صدری قبانچی، پیشنماز و خطیب جمعهی نجف، در خطبهی روز جمعهی خود، به چند مسئلهی مهم داخلی و بینالمللی پرداخت؛ از جمله مسئلهی جشنهای سال نو، بیاحترامی به قرآن در آمریکا و پایان ماموریت سازمان ملل متحد در عراق.
قبانچی در سخنرانی خود تاکید کرد که شهروندان باید در هنگام جشنگرفتن به مناسبت سال نو میلادی، پایبند به ارزشهای اسلامی باشند. او اشاره کرد که بر اساس فتوای علمای دینی، اگر جشنها به تبلیغ ادیانی غیر از اسلام منجر شوند، «حرام» است. او در همین حال، این مناسبت را به مسیحیان عراق و جهان تبریک گفت.
در مورد وضعیت داخلی عراق، امام جمعهی نجف، پایان ماموریت سازمان ملل متحد در عراق را «نقطهعطفی مهم» توصیف کرد و اظهار داشت که این گام، نشانهای از ثبات امنیتی و سیاسی و پایان دوران درگیریهای مذهبی و تجزیهی کشور است.
در بخش دیگری از سخنرانی خود، قبانچی بهشدت اهانت به قرآن کریم را از سوی یک نامزد کنگرهی آمریکا محکوم کرد و گفت: «این نشانهی شکست تمدن غرب است.»
او همچنین حملهی اخیر به مراسمی یهودیان در استرالیا را محکوم کرد و شجاعت یک جوان مسلمان به نام «احمد الاحمد» را که با مهاجمان مقابله کرده بود، ستود و این عمل را نمونهای از اخلاق والای اسلامی خواند.