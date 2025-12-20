ابراز خوشحالی دولت سوریە از لغو قانون قیصر
وزارت خارجهی سوریە: لغو قانون قیصر راه را برای رونقگیری بخشهای گوناگون اقتصادی و زندگی در کشور هموار میکند
وزارت امور خارجهی سوریه با استقبال از لغو کامل تحریمهای «قانون قیصر»، این رخداد را نقطه عطفی مهم برای عبور از بحران اقتصادی و آغاز فاز جدیدی از ثبات و بازسازی در کشور خواند.
این تصمیم که روز پنجشنبه، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، توسط کنگرهی آمریکا به تصویب رسید و به امضای پرزیدنت دونالد ترامپ رسید، با واکنشهای مثبت گستردهای از سوی مقامات سوری و بینالمللی همراه شد.
سوریه وارد فاز جدیدی از توسعه میشود
وزارت امور خارجهی سوریه روز جمعه، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، با صدور بیانیهای، از لغو یکبارهی تحریمهای «قانون قیصر» ابراز خرسندی کرد. در این بیانیه تأکید شده است که این تصمیم، بار مالی و انسانی ناشی از تحریمها را که در سالهای اخیر بر دوش شهروندان سوری سنگینی میکرد، کاهش داده و راه را برای رونقگیری بخشهای گوناگون اقتصادی و زندگی در کشور هموار میکند.
در همین راستا، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در سخنرانی خود در پایتخت، دمشق، رسماً لغو تحریمهای قیصر را بر کشورش اعلام کرد. وی تأکید کرد که سوریه وارد مرحلهی جدیدی از توسعه و بازسازی میشود. رئیسجمهور سوریه این روز را «نخستین روز سوریهای بیتحریم و آزاد از مجازاتهای بینالمللی» توصیف کرد و آن را ثمرهی چهارده سال مقاومت، بردباری و فداکاری دانست. الشرع ضمن احترام به یاد شهدای جنگ و افرادی که در سالهای اخیر از جنگ و آوارگی رنج بردهاند، از مردم سوریه به خاطر این دستاورد تاریخی تقدیر کرد.
وی در ادامه از پرزیدنت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و اعضای کنگره به دلیل پاسخگویی به خواستههای مردم سوریه و اتخاذ این تصمیم تاریخی برای لغو تحریمها، بهویژه قانون قیصر، تشکر ویژهای به عمل آورد. رئیسجمهور سوریه همچنین از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، و تمامی کشورهای عربی، اسلامی و اروپایی که در دوران گذار و جنگ از سوریه حمایت کردهاند، قدردانی کرد.
الشرع با خطاب قرار دادن مردم سوریه گفت: «دوران درد و رنج به پایان رسیده و اکنون زمان بازسازی است. دست در دست هم، این میهن را بازسازی میکنیم تا به بالاترین سطح توسعه دست یابیم.»
استقبال آمریکا از گشایش در سوریه
در واشنگتن نیز، تام باراک، نمایندهی ویژهی آمریکا در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، از تصمیم لغو قانون قیصر استقبال کرد و بیان داشت که اکنون زمان آن است تا سوریه شکوفا شود و گامهایی به سوی یکپارچگی بردارد. باراک در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکهی اجتماعی (ایکس) منتشر کرد، از رئیسجمهور آمریکا و کنگره به دلیل لغو تحریمهای اعمالشده بر سوریه تحت «قانون قیصر» تشکر کرد. وی سخن پرزیدنت ترامپ را تکرار کرد و نوشت: «به سوریه فرصت دهید.»
نمایندهی ویژهی آمریکا، روند بازسازی سوریه را به تاروپودهای قالی تشبیه کرد و گفت: «تاروپودهای افقی این قالی که در حال بافت است، از اقوام و گروههای گوناگون (سنی، شیعه، مسیحی، کورد، دروز، علوی و آوارگان) تشکیل شده است که با رنگهای اصیل و مقاوم بافته شدهاند.» وی همچنین کشورهای همسایهی سوریه را به تاروپودهای عمودی این قالی تشبیه کرد و افزود: «با وجود تفاوت در دیدگاهها، همکاری مشترک منجر به شکوفایی قدرت منطقه خواهد شد.»
باراک در پایان پیام خود تأکید کرد که این روند با گذر زمان، به بردباری، رفاه و مهمتر از همه، اعتماد منجر خواهد شد.
جزئیات لغو «قانون قیصر»
کنگرهی آمریکا روز چهارشنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، رسماً تصمیم به لغو کامل «قانون قیصر» را تصویب کرد. این تصمیم که با ۷۷ رأی موافق سناتورها در چارچوب راهبرد دفاعی آمریکا به تصویب رسید، راه را برای بازگشت سرمایهگذاری خارجی و بازسازی سوریه باز میکند.
«قانون قیصر» که در سال ۲۰۱۹ میلادی، در دوران حکومت بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، اعمال شده بود، مانعی بزرگ بر سر راه سیستم بانکی و اقتصاد سوریه محسوب میشد. مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که لغو این تحریمها به منظور حمایت از دولت جدید سوریه، به رهبری احمد الشرع، برای جذب سرمایهگذاری خارجی، تقویت رشد اقتصادی و بازسازی زیرساختهای کشور پس از چهارده سال جنگ صورت گرفته است. پرزیدنت ترامپ در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، با امضای لایحهی بودجهی دفاعی سال ۲۰۲۶، که شامل لغو «قانون قیصر» میشد، این تصمیم را اجرایی کرد.