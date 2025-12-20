آنتونیو تاجانی: حدود ۵۰۰ سرباز ایتالیایی در عراق مستقر هستند
بر استحکام روابط میان رُم و بغداد تاکید کرد
آنتونیو تاجانی، وزیر خارجهی ایتالیا، در جریان دیداری با فواد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجهی عراق، بر استحکام روابط میان رُم و بغداد تاکید کرد و اظهار داشت که کشورش عراق را به عنوان شریکی استراتژیک میبیند.
وزیر خارجهی ایتالیا فاش کرد که در حال حاضر، حدود ۵۰۰ سرباز ایتالیایی در عراق مستقر هستند. این نیروها در چارچوب ائتلاف بینالمللی علیه داعش و ماموریت ناتو فعالیت میکنند و وظیفهی اصلی آنها، آموزش نیروهای امنیتی عراق در چارچوب توافقهای موجود است.
در این دیدار، هر دو وزیر به تفصیل دربارهی بحرانهای غزه، سوریه و لبنان گفتوگو کردند. آقای تاجانی بر اهمیت ثبات لبنان و حفاظت از نیروهای "یونیفیل" تاکید کرد. همزمان، ایتالیا خواستار از سرگیری گفتوگوهای اتمی میان ایران و آمریکا، به عنوان گامی برای کاهش تنشها در منطقه، شد.
دربارهی مسائل داخلی عراق، آقای تاجانی برگزاری انتخابات پارلمانی ماه نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴ شمسی) را تبریک گفت و آمادگی ایتالیا را برای همکاری با دولت جدید این کشور ابراز داشت.
وی همچنین اشاره کرد که پایان ماموریت سازمان ملل متحد (یونامی) نشانهای از پیشرفت عراق در زمینهی ثبات است. در همین راستا، وی اعلام کرد که کشورش دستورالعملهای سفر به عراق را بازنگری کرده است که این اقدام، واکنشی به بهبود وضعیت امنیتی این کشور است.
در بخش دیگری از این دیدار، دربارهی توسعهی بخش اقتصادی بحث شد. آقای تاجانی اشاره کرد که شرکتهای ایتالیایی در بخشهای انرژی، زیرساخت و بهداشت عراق بسیار فعال هستند. وی بر مشارکت ایتالیا در پروژههای استراتژیکی مانند "پروژهی راه توسعهی عراق" و "کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا" (IMEC) تاکید ویژهای داشت.
وزیر خارجهی ایتالیا دوباره تاکید کرد که این پروژهها فرصتهای بزرگی برای توسعهی اقتصادی منطقه و تقویت روابط میان عراق و اروپا فراهم میکنند.
روز جمعه، ۱۹ کانون اول ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، فواد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجهی عراق، به رم، پایتخت ایتالیا، رسید و با آنتونیو تاجانی برای بررسی چند موضوع خاص، دیدار و گفتوگو کرد.