رئیس جریان حکمت ملی‌: عراق به دولتی‌ مقتدر نیاز دارد

عمار حکیم ضمن‌ هشدار نسبت به خلأ سیاسی، خواستار گفت‌وگوی‌ شجاعانه‌ی احزاب سیاسی و برنامه‌ی سه‌مرحله‌ای‌ برای‌ دولت آینده شد

3 ساعت پیش

عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی‌ عراق، هشدار داد که خلأ سیاسی‌ خطرناک‌تر از اختلافات است و تأکید کرد که عراق به دولتی‌ "مقتدر، نه‌ متزلزل" نیاز دارد. وی‌ همچنین خواستار گفت‌وگویی‌ شجاعانه میان احزاب سیاسی‌ کشور شد.

روز شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، عمار حکیم در سخنرانی‌ خود در مراسم یادبود «سید محمد باقر حکیم» اظهار داشت: «عراق در این‌ مرحله‌ی حساس کنونی‌، نیازمند همبستگی سیاسی‌ و تصمیمات دقیق‌ است که از مردم محافظت کند.» وی‌ در این‌ مراسم که به مناسبت بیست‌ودومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید محمد باقر حکیم، از علمای‌ برجسته‌ی شیعه و رهبر پیشین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق برگزار شد، پیشنهاد کرد که «برنامه‌ی دولت‌ باید بر اساس سه‌ مرحله‌ی زمانی‌ بنا شود؛ مرحله‌ی اول با مدت‌زمان ۱۰۰ روز برای‌ دستیابی‌ به دستاوردهای فوری‌». او افزود که «در این‌ مدت‌زمان، جدیت دولت‌ از طریق پرونده‌هایی‌ سنجیده می‌شود که شهروندان روزانه آن‌ها را حس می‌کنند، مانند برق، آب، بیکاری، روند خدمات، اقدامات شفافیت و اولویت‌بندی مالی‌.»

رئیس جریان ملی‌ شیعه خاطرنشان کرد که «مرحله‌ی دوم شامل سال اصلاحات برای‌ اداره و حکمرانی‌ است که در آن‌، اصلاحات ساختاری‌ از طریق جلوگیری از روتین، اصلاح نظام‌های‌ مالیات و هزینه‌ها، توسعه‌ی اداری‌ و تثبیت اصول شفافیت در قراردادها و پروژه‌ها تکمیل‌ می‌شوند.» عمار حکیم درباره‌ی مرحله‌ی سوم گفت که این‌ مرحله «به مدت چهار سال ادامه خواهد داشت تا توسعه‌ی پایدار محقق شود، و در آن‌، موفقیت دولت‌ با توانایی‌اش در ایجاد فرصت‌های‌ شغلی‌، جذب سرمایه‌گذاری، بهبود زیرساخت‌ها و بنا نهادن اقتصادی‌ متنوع سنجیده خواهد شد.»

این‌ سخنان در حالی‌ ایراد می‌شود که عراق پس‌ از انتخابات پارلمانی‌ روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴ )، درگیر مرحله‌ی پیچیده‌ی تشکیل دولت جدید است. دادگاه عالی فدرال عراق در روز ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴ ) نتایج انتخابات را تأیید کرد و مهلت ۱۵ روزه برای‌ تشکیل اولین‌ جلسه‌ی پارلمان را آغاز نمود. جریان حکمت ملی‌ به رهبری عمار حکیم، به دنبال تشکیل دولتی‌ قوی‌ و یکپارچه است که بتواند چالش‌های کنونی‌ کشور را برطرف کند.