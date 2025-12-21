واشنگتن پیامی قاطع به گروه‌ها و طرف‌هایی ارسال کرد که به شهروندان این کشور حمله می‌کنند و تأکید نمود که انتقام‌جویی از قاتلان آمریکایی‌ها، وظیفه‌ای اساسی برای نیروهای امنیتی آنان است

3 ساعت پیش

مارک ساوایا، نماینده‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، اظهار داشت: «آمریکا به دنبال تمام کسانی است که به شهروندان این کشور آسیب می‌رسانند و در هر کجای جهان که باشند، از دست عدالت در امان نخواهند بود.»

مارک ساوایا در پیامی که در شبکه‌ی اجتماعی ایکس منتشر کرد و تصویری از خود را همراه با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ، به اشتراک گذاشته بود، هشداری جدی به طرف‌هایی داد که تهدیدی برای زندگی آمریکایی‌ها محسوب می‌شوند.

بر اساس گفته‌های این مقام، «هر کسی که در قتل آمریکایی‌ها دست داشته باشد، باید تمام عمر کوتاه خود را در اضطرابی شدید سپری کند؛ زیرا نیروهای آمریکا در هر گوشه‌ای از جهان که باشند، آن‌ها را هدف قرار خواهند داد و بدون هیچ رحم و شفقت از بین خواهند برد.» این اظهارات، به عنوان نشانه‌ای از عزم دولت جدید آمریکا برای پاسداری از کرامت و زندگی سربازان خود در خارج از کشور تلقی می‌شود.