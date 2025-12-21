جو ویلسون، نماینده‌ی کنگره، اظهارات فائق زیدان را نشانه‌ی «تخریب بی‌طرفی مهم‌ترین نهاد دولتی» دانست

روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، جو ویلسون، نماینده‌ی کنگره‌ی آمریکا، در پستی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (X) نوشت که وظیفه‌ی یک قاضی، اجرای قانون است، نه قدردانی از کسانی که سال‌ها خارج از چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

ویلسون اظهار داشت: «این سپاسگزاری که رئیس شورای عالی قضایی عراق به گروه‌های مسلح در ازای 'تلاش برای خلع سلاحشان' ابراز کرده، تنها یک بیان ساده نیست، بلکه نشانه‌ای خطرناک از تخریب بی‌طرفی مهم‌ترین نهاد دولتی است.» او افزود که این زبان، «زبان یک نهاد قانون‌اساسی که وظیفه‌ی حمایت از قانون را بر عهده دارد نیست، بلکه بازتاب یک رابطه‌ی پنهانی و مداوم میان رهبری قضایی و گروه‌های شبه‌نظامی است.»

این نماینده‌ی کنگره همچنین نوشت: «بر اساس اصول دولت‌سازی، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل نه تنها از گروه‌های مسلح سپاسگزاری نمی‌کند، بلکه اقدامات سیاسی و نظامی آن‌ها را نیز ارزیابی نمی‌کند.» وی تأکید کرد: «وظیفه‌ی قاضی، اجرای قانون است نه قدردانی از کسانی که سال‌ها خارج از قانون فعالیت می‌کنند.»

ویلسون تصریح کرد: «این رفتار نشان می‌دهد که اوج قوه‌ی قضاییه در عراق، به جای پاسداری از حاکمیت قانون، به سکویی برای ارسال پیام‌های سیاسی تحت لوای قانونی تبدیل شده است. این بزرگ‌ترین تهدید برای عدالت و خود کیان دولت است و تنها این را تأیید می‌کند که قوه‌ی قضاییه در عراق از وظیفه‌ی حقیقی خود منحرف شده است.»

پیش از این، روز شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴ )، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، اعلام کرده بود که گروه‌های مسلح برای قرار دادن سلاح در دست دولت به توافق رسیده‌اند. زیدان در بیانیه‌ای از رهبران گروه‌های مسلح به دلیل همکاری آن‌ها در اجرای حاکمیت قانون و حرکت به سمت فعالیت سیاسی تشکر کرده و اشاره کرده بود که در حال حاضر نیازی ملی به اقدام نظامی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا ماه‌هاست فشارهای شدیدی را بر دولت عراق برای انحلال گروه‌های مسلح و جلوگیری از مشارکت آن‌ها در دولت جدید اعمال کرده است.