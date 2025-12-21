عراق نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب برای بازگشت به وضعیت عادی
کاهش چشمگیر سطح آب دجله و فرات، کشاورزی و آب آشامیدنی عراق را در آستانهی بحران جدی قرار داده است
دیدبان سبز عراق اعلام کرد که این کشور نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب است تا بتواند به وضعیت عادی خود بازگردد. این نهاد زیستمحیطی تخمین میزند که عراق برای احیای سطح رودخانهها و ذخایر استراتژیک خود به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب اضافی نیاز دارد.
دیدبان سبز عراق در بیانیهای آشکار کرد که میزان بارندگی در سراسر عراق در حد کافی نبوده است و این کشور در دورههای آتی به دو برابر میزان بارندگی فعلی نیاز دارد.
این دیدبان همچنین اشاره کرد که پس از کاهش سطح آب رودخانههای دجله و فرات، عراق نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب است. کاهش آب این دو رودخانه منجر به افت کیفیت آب، افزایش سطح آب شور در بصره، و تأثیرات مخرب خشکسالی بر مناطق جنوبی و مرکزی و تالابها شده است. این وضعیت، برنامهی کشاورزی زمستانهی کشور را به پایینترین سطح خود رسانده است.
دیدبان سبز عراق توضیح داد که میزان بارندگی اخیر در مقایسه با خشکسالی موجود در عراق، به ویژه در سال جاری، ناچیز است. این نهاد هشدار داد که تابستان آینده احتمالاً بحران آب بدتر خواهد شد، تا حدی که بر آب آشامیدنی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
کارشناسان محیط زیست و آب پیشبینی میکنند که اگر دولت عراق به توافقنامهای مشخص با کشورهای همسایه برای تأمین آب دست نیابد، بحران بیآبی در تابستان آینده بسیار سختتر از سالهای گذشته خواهد بود. این امر به ویژه با توجه به کاهش چشمگیر سطح آب رودخانهها و آسیب فراوان به ماهیگیران و کشاورزان، نگرانیها را تشدید میکند.