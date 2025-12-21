شورای سیاسی ملی برای تعیین نامزد مشترک تشکیل جلسه می‌دهد؛ رقابت میان مثنی السامرایی و محمد الحلبوسی

4 ساعت پیش

روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، شورای سیاسی ملی عراق برای تصمیم‌گیری در مورد نامزد ریاست پارلمان دوره‌ی جدید تشکیل جلسه می‌دهد. مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم و محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم، رقبای اصلی برای این پست هستند.

صلاح دلیمی، عضو ائتلاف عزم، روز یکشنبه، ۲۱ کانون اول ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، اعلام کرد که «شورای سیاسی ملی به رایزنی با احزاب سیاسی اهل سنت ادامه می‌دهد و پیشرفت‌های چشمگیری در خصوص تعدادی از توافق‌ها به دست آورده است که هم برای شورای سیاسی ملی و هم برای روند سیاسی کشور سودمند است، به‌ویژه در مورد پایبندی به مهلت‌های قانونی و تسریع در تعیین نامزدی برای پست ریاست پارلمان بر اساس اصل اجماع ملی و احترام به حقوق.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که «مهم‌ترین خواسته‌ی شورای سیاسی ملی، پایبندی احزاب به نامزد این شورا و نه هیچ نامزد دیگری است؛ همچنین احترام به آنچه در برنامه‌ی دولت بر سر آن توافق شده است، به‌عنوان چارچوبی تضمین‌کننده برای اجرای اولویت‌ها در مرحله‌ی آتی، که مهم‌ترین آن‌ها ثبات و برآورده ساختن خواسته‌های مردم است.»

صلاح دلێمی همچنین اشاره کرد که «شورای سیاسی ملی، نشست امروز یکشنبه را در خانه‌ی ثابت عباسی برگزار می‌کند تا نام نامزدهای ریاست پارلمان دوره‌ی جدید را نهایی کند.» آنان پیشنهاد می‌کنند که «مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم و محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم، بر اساس توافق برای این پست رقابت کنند.»

شورای سیاسی ملی تاکنون چندین بار برای نهایی کردن نامزد مشترک اهل سنت برای پست ریاست پارلمان آتی تشکیل جلسه داده است، اما موفق به توافق نشده بود.

شورای سیاسی ملی، یک ائتلاف عراقی است که در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲ آذر ۱۴۰۴ ) توسط احزاب بزرگ اهل سنت عراق تشکیل شد که بیش از ۶۵ کرسی پارلمان را در انتخابات پارلمانی به دست آورده‌اند. احزاب، جریان‌ها و ائتلاف‌های مشارکت‌کننده عبارتند از: حزب «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی، ائتلاف «عزم» به ریاست مثنی السامرایی، ائتلاف «سیاده» به ریاست خمیس الخنجر، ائتلاف ملی «حسم» به ریاست ثابت عباسی و حزب «جماهیر» به ریاست احمد جبوری.