زلمای خلیلزاد: فشار خارجی برای دور نگه داشتن شبهنظامیان از دولت بعدی عراق مفید بوده است
اربیل (کوردستان۲۴) – سفیر پیشین آمریکا در عراق، میگوید که فرصت مناسبی برای خلع سلاح شبهنظامیان و انحصار سلاح در دست دولت عراق، فراهم شده است.
زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره خلع سلاح شبهنظامیان عراق، اظهار نظر کرد.
خلیلزاد نوشت:«در عراق فشار سیاسی فزایندهای در حمایت از خلع سلاح شبهنظامیان و انحصار سلاح در دست دولت وجود دارد. حتی برخی از شبهنظامیان اظهاراتی مبنی بر تمایل به خلع سلاح دارند. این دلگرمکننده است.»
وی افزود:« فشار خارجی برای دور نگه داشتن شبهنظامیان از دولت بعدی و شاید هدف قرار دادن آنها در صورت امتناع از خلع سلاح، مفید بوده است. با این حال، عراق راه درازی برای خلع سلاح، انحلال و ادغام مجدد شبهنظامیان، که قدرت سیاسی، اقتصادی و قدرت آتش عظیمی دارند، در پیش دارد. آنها همچنین از حمایت ایران برخوردارند.»
سفیر پیشین آمریکا در عراق، تاکید کرده است:«فشار خارجی باید ادامه یابد زیرا فشار داخلی از سوی رهبران سیاسی و مذهبی را برای خلع سلاح شبهنظامیان که تهدیدی جدی برای حاکمیت، ثبات و استقلال عراق هستند، تکمیل و تشویق میکند.»
او در پایان خاطرنشان کرده است:«با توجه به ضعف ایران، اکنون فرصتی برای موفقیت وجود دارد. این فرصت باید غنیمت شمرده شود.»
این در حالی است که آمریکا فشارهای خود را برای دورکردن گروههای شبهنظامی از دولت و عراق و تضعیف آنها تشدید کرده است.
ب.ن