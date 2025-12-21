وزارت بهداشت: در حملات اسرائیل به جنوب لبنان یک نفر کشته شد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب لبنان در امروز یکشنبه ۲۱ دسامبر، یک کشته و یک زخمی برجای گذاشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که اعضای حزبالله را هدف قرار داده است.
اسرائیل با وجود آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ که به دنبال پایان دادن به بیش از یک سال خصومت با این گروه شبهنظامی تحت حمایت ایران بود و بر سر جنگ غزه شعلهور شد، به حملات منظم خود به لبنان ادامه داده و معمولا میگوید که زیرساختها یا عوامل حزبالله را هدف قرار میدهد.
همچنین نیروهای خود را در پنج منطقه جنوبی لبنان که استراتژیک میداند، نگه داشته است.
وزارت بهداشت بیروت اعلام کرد که "دو حمله دشمن اسرائیلی امروز، به یک وسیله نقلیه و یک موتورسیکلت در شهر یاتر" منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.
یاتر حدود پنج کیلومتر از مرز اسرائیل فاصله دارد.
ارتش اسرائیل در بیانیههای جداگانهای اعلام کرد که "به یک تروریست حزبالله در منطقه یاتر حمله کرده است" و اندکی پس از آن افزود که "به یک تروریست دیگر حزبالله" در همان منطقه حمله کرده است.
همچنین امروز یکشنبه، ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد که سربازان «یک دستگاه جاسوسی اسرائیل» را در یارون، در جای دیگری در جنوب لبنان نزدیک مرز، کشف و خنثی کردهاند.
تحت فشار شدید ایالات متحده و در بحبوحه ترس از گسترش حملات اسرائیل، لبنان متعهد به خلع سلاح حزبالله شده است و قصد دارد این کار را تا پایان سال در جنوب رودخانه لیتانی، حدود 30 کیلومتری مرز با اسرائیل، انجام دهد.
اسرائیل اثربخشی ارتش لبنان را زیر سوال برده و حزبالله را به تجدید تسلیحات متهم کرده است، در حالی که خود این گروه، درخواستها برای تحویل سلاحهای خود را رد کرده است.
لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، امروز یکشنبه در سفری به اسرائیل، حزبالله را به تجدید تسلیحات متهم کرد.
گراهام در بیانیهای ویدیویی که توسط دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، منتشر شد، گفت:«برداشت من این است که حزبالله در تلاش است تا سلاحهای بیشتری تولید کند، این نتیجه قابل قبولی نیست.»
بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از گزارشهای وزارت بهداشت لبنان، از زمان آتشبس، بیش از 340 نفر در لبنان بر اثر آتش اسرائیل کشته شدهاند.
وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این هفته در مذاکرات پاریس، فرمانده ارتش لبنان موافقت کرد که پیشرفت ارتش در خلع سلاح حزبالله را مستند کند.
روز جمعه، نمایندگان غیرنظامی لبنان و اسرائیل پس از برگزاری اولین مذاکرات مستقیم خود پس از دههها در اوایل این ماه تحت نظارت این کمیته، برای دومین بار در جلسه کمیته نظارت بر آتشبس شرکت کردند.
اسرائیل اعلام کرد که جلسه روز جمعه بخشی از تلاشهای گستردهتر برای تضمین خلع سلاح حزبالله و تقویت امنیت در مناطق مرزی است.
ایافپی/ب.ن