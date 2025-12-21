عراقچی میگوید ایران برای دستیابی به یک توافق هستهای منصفانه آماده است اما فشار و تهدید را رد میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با تعیین مرزهای مشخص برای موضع هستهای تهران در بحبوحه تشدید نظارت منطقهای و بینالمللی، گفت که ایران همچنان برای دستیابی به یک توافق متعادل و منصفانه از طریق مذاکره آماده است، اما هرگز فشار، تهدید یا اجبار را نخواهد پذیرفت.
عراقچی امروز یکشنبه ۲۱ دسامبر در مصاحبه ویژه با برنامه Worlds Apart در کانال تلویزیونی روسی RT، به آخرین تحولات پیرامون پرونده هستهای ایران پرداخت. وی گفت که جمهوری اسلامی همچنان برای دستیابی به یک توافق عادلانه و متعادل از طریق گفتگو آماده است، اما تاکید کرد که ایران تحت فشار، تهدید یا شرایط تحمیلی، مذاکره نخواهد کرد.
عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت فعلی ایالات متحده قادر به تغییر رویکرد خود است، گفت که این موضوع کاملا به توانایی واشنگتن در تمایز قائل شدن بین مذاکره و اجبار بستگی دارد. وی افزود که اگر ایالات متحده با رویکردی منصفانه و متعادل بر اساس منافع متقابل پیش برود، ایران برای مذاکره آماده است. با این حال، او خاطرنشان کرد که تجربیات تلخ سالهای گذشته نشان داده است که آمادگی لازم برای یک توافق منصفانه هنوز در طرف مقابل محقق نشده است.
عراقچی با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هستهای ایران در نطنز و فردو و همچنین ادعاهای پنتاگون مبنی بر اینکه برنامه هستهای ایران یک تا دو سال به تأخیر افتاده است، گفت که تاسیسات ایران آسیب جدی دیدهاند، اما ظرفیت فناوری آن دست نخورده باقی مانده است. او با تاکید بر اینکه دانش علمی ایران از بین نرفته است، گفت:«فناوری را نمیتوان بمباران کرد.»
عراقچی مجددا تأکید کرد که ایران استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، از جمله غنیسازی اورانیوم، را حق مشروع خود میداند و گفت که تهران تحت هیچ شرایطی از این حق خود صرف نظر نخواهد کرد.
عراقچی در مورد همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از آژانس و مدیر کل آن به دلیل عدم محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران انتقاد کرد. او موضع ریاست آژانس را به عنوان یک سابقه بسیار منفی در تاریخ این سازمان توصیف کرد، در حالی که تاکید کرد که ایران همچنان یک امضاکننده متعهد به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای است و اصل همکاری را رد نمیکند.
در بخش دیگری از مصاحبه، عراقچی غنیسازی اورانیوم را حق قانونی و بخش جداییناپذیر از عزت و غرور ملی ایران توصیف کرد. او غنیسازی را حاصل تلاشها و دستاوردهای دانشمندان ایرانی دانست و تاکید کرد که ایران حاضر به چشمپوشی از این حق نیست. در عین حال، او گفت که تهران مایل است تضمینهای لازم را در مورد ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود ارائه دهد.
عراقچی در مورد افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه گفت که موضوع کاملا روشن است و استدلال کرد که حضور نیروهای آمریکایی ثبات نمیآورد، بلکه تنش و ناامنی را در سراسر منطقه افزایش میدهد.
عراقچی در پایان سخنان خود گفت که ایران از هر نظر برای مقابله با حمله آمریکا آماده است، اما تصریح کرد که این آمادگی به معنای جنگطلبی نیست. او گفت که هدف، بازدارندگی و جلوگیری از درگیری است، نه تشدید به سمت جنگ.
اظهارات عراقچی در حالی مطرح میشود که تنشها پیرامون برنامه هستهای ایران پس از حملات ایالات متحده به تاسیسات هستهای ایران و اختلافات مداوم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد. تهران همچنان بر حقوق خود ذیل NPT تاکید میکند و در عین حال آنچه را که دیپلماسی مبتنی بر فشار و ارعاب نظامی توصیف میکند، رد میکند.
عراقچی با تاکید مجدد بر تمایل به مذاکره و در عین حال ترسیم خطوط قرمز روشن علیه فشار و اجبار، موضع ایران را به عنوان موضع تعامل مشروط مطرح کرد و تاکید کرد که هر توافقی باید به حقوق، حاکمیت و دستاوردهای فناوری تهران احترام بگذارد.
ب.ن