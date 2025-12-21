وزیر آموزش و پرورش: دولت 1.8 میلیارد دینار برای حمایت از آموزش به زبان کوردی در کرکوک اختصاص داده است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر آموزش به زبان کوردی در کرکوک، از رشد قابل توجه آموزش به زبان کوردی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان خبر داد.

به گفته کامران علی، مدیر آموزش به زبان کوردی در کرکوک، آموزش به زبان کوردی در استان کرکوک از سال ۲۰۰۳ شاهد رشد قابل توجهی بوده است و از یک مدرسه به تقریبا ۵۵۰ مدرسه کوردی در حال حاضر، گسترش یافته است.

او در گفتگو با کوردستان۲۴ گفت که دولت اقلیم کوردستان در حمایت از آموزش به زبان کوردی نقش کلیدی داشته است و خاطرنشان کرد که وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان سالانه بیش از یک میلیون کتاب درسی به مدارس کوردی در این استان ارسال می‌کند.

همچنین تاکید کرد که در طول دوره تصدی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، بیش از ۲۰۰۰ معلم قراردادی به کارکنان دائمی تبدیل شده‌اند و تاکید کرد که حمایت‌های ارائه شده به استان‌های داخل اقلیم کوردستان، بدون تبعیض به آموزش به زبان کوردی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری دولت اقلیم کوردستان نیز گسترش یافته است. وی افزود که وزیر آموزش و پرورش متعهد شده است به چالش‌های باقی مانده پیش روی آموزش به زبان کوردی در کرکوک رسیدگی کند.

کامران علی، خاطرنشان کرد که طبق دستور نخست وزیر اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، کارمندان و معلمان کورد واجد شرایط دریافت قطعات زمین اختصاص داده شده توسط دولت اقلیم کوردستان، خواهند بود و این اقدام را گامی مهم برای بهبود شرایط زندگی و ثبات شغلی برای مربیان توصیف کرد.

آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت که کابینه نهم به طور مداوم از آموزش به زبان کوردی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری دولت اقلیم کوردستان حمایت کرده است. او اظهار داشت که دولت اقلیم کوردستان 1.8 میلیارد دینار عراقی را به طور خاص برای حمایت از آموزش به زبان کوردی در این مناطق اختصاص داده است.

وی افزود که پس از سال نو، وزارت آموزش و پرورش قصد دارد با یک برنامه جامع با هدف بازسازی مدارس و تامین مواد آموزشی ضروری از منطقه خانقین بازدید کند.

آموزش به کوردی در کرکوک و سایر مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری دولت اقلیم کوردستان به دلیل اختلافات اداری، محدودیت‌های بودجه و کمبود کادر آموزشی و مواد آموزشی با چالش‌های دیرینه‌ای روبرو بوده است. از سال ۲۰۰۳، دولت اقلیم کوردستان با تامین کتاب‌های درسی، حمایت از حقوق معلمان و تامین مالی زیرساخت‌های مدارس، به دنبال حفظ آموزش به زبان کوردی در این مناطق بوده است و آموزش را سنگ بنای حفظ فرهنگ و ثبات اجتماعی می‌داند.

ب.ن