مارک ساوایا بر خلع سلاح همه‌جانبه‌ی گروه‌های مسلح و تدوین طرحی ملی برای تضمین حاکمیت قانون در عراق تأکید کرد.

6 ساعت پیش

روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، مارک ساوایا، نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، در پلتفرم ایکس نوشت که گزارش‌ها درباره‌ی اقدام گروه‌های مسلح عراق به سوی خلع سلاح، به عنوان یک پیشرفت مثبت و دلگرم‌کننده دیده می‌شوند که بیانگر پاسخگویی واقعی به درخواست‌ها و خواسته‌های دیرینه‌ی مرجعیت عالی و مقامات دینی است. او این اقدام را نشانه‌ی درایت و رهبری اخلاقی دانست که همواره به عنوان راهنما و گروهی برای حفظ منافع مردم عراق عمل کرده‌اند.

ساوایا تأکید کرد که صرفاً اظهارات و بیان مقصود برای این هدف کافی نیست و فرآیند خلع سلاح باید به صورت همه‌جانبه و بدون بازگشت باشد. این گام باید در چارچوب یک طرح ملی الزام‌آور قرار گیرد که انحلال کامل گروه‌های مسلح و فراهم آوردن راه‌های قانونی برای انتقال اعضای آن‌ها به زندگی غیرنظامی را تضمین کند.

بر اساس اصول قانون اساسی عراق و دولت قانون، هیچ حزب، سازمان یا فرد سیاسی حق مالکیت یا اداره‌ی تشکیلات مسلح در خارج از حاکمیت دولت را ندارد. این اصل باید به طور یکسان و بدون تبعیض در سراسر عراق اجرا شود، زیرا قدرت حمل سلاح و استفاده از زور تنها در صلاحیت نهادهای قانونی فدرال و منطقه‌ای است که وظیفه‌ی حفاظت از حاکمیت ملی و مردم عراق به آن‌ها سپرده شده است.

عراق امروز در یک مقطع سرنوشت‌ساز قرار دارد و دو گزینه پیش رویش است: نخست، حرکت به سوی حاکمیت، ثبات و یکپارچگی؛ و دوم، ماندن در چرخه‌ی تجزیه و بی‌ثباتی. تنها از طریق حاکمیت قانون می‌توان از گروه‌های غیرقانونی که منابع ملی را برای منافع شخصی و دستورکار خارجی سوءاستفاده می‌کنند و اقتدار دولت را تضعیف می‌سازند، جلوگیری کرد.