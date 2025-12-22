3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – گریه یک خانم گردشگر اهل سوریه که از پایان سفرش به اقلیم کوردستان ابراز تاسف می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترد‌ه‌ای داشته است.

ویدیویی از یک خانم گردشگر اهل سوریه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که با گریه تاسف خود را از اینکه سفرش به اقلیم کوردستان پایان یافته است، ابراز می‌کند.

در این ویدیو که در نزدیکی ساختمان‌های ایمپایر در اربیل ضبط شده است، وقتی همسرش دلیل گریه کردن این خانم را از او می‌پرسد، می‌گوید:«روز آخر سفر ما است، من نمی‌خواهم از اینجا بروم، می‌خواهم اینجا زندگی کنم.»

همچنین همسرش به او قول می‌دهد که دوباره به اربیل سفر کنند.

این خانم می‌گوید:«همه چیز اینجا زیبا است. به هر خیابانی که می‌روی چه در محله‌های سنتی و چه در محله‌های جدید همه چیز زیبا است. همه چیز قصه یک مردم خسته را بازگو می‌کند.»

این ویدیو بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است و مردم احساسات گردشگر سوریه‌ای را تحسین کرده‌اند.

اقلیم کوردستان سال‌هاست که از گردشگران استقبال می‌کند و آمارها نشان می‌دهند که هر سال نسبت به سال گذشته آمار ورود گردشگران به اقلیم کوردستان، افزایش پیدا می‌کند.

ب.ن