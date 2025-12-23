ترکیه: هدف اصلی ما انحلال پکک و تمامی شاخههای آن است
سخنگوی حزب عدالت و توسعهی ترکیه بر لزوم خلع سلاح کامل گروههای مرتبط با پکک در سوریه، ایران و اروپا تأکید کرد
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه (آکپارتی)، اظهار داشت که ترکیه با یک استراتژی جدید برای پایاندادن به مسئلهی ترور کار میکند.
او تأکید کرد که کلید و اساس هر فرآیندی، انحلال پارت کارگران کوردستان (پکک) و شاخههای آن و خلع سلاح آنها است.
چلیک در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست رهبری حزبش به ریاست رجب طیب اردوغان، چند نکتهی اصلی را در مورد پکک و وضعیت سوریه مطرح کرد که مهمترین آنها عبارت بودند از:
انحلال بیقیدوشرط پکک و شاخههای آن
سخنگوی آکپارت اشاره کرد که هدف آنها تنها پکک در داخل ترکیه نیست، بلکه تمام شاخههای این سازمان در سوریه (ه.س.د و ی.پ.گ)، در ایران (پژاک) و حتی تشکیلات غیرقانونی آنها در اروپا نیز باید بهطور کامل منحل شوند.
خلع سلاح، نه فقط شعار
چلیک گفت: «نکتهی کلیدی این است که خلع سلاح و انحلال باید عملی شود. سلاحها باید تحویل داده شوند یا سوزانده شوند، نه اینکه فقط بهعنوان یک شعار باقی بمانند.»
هسد بهعنوان تهدید دیده میشود
سخنگوی آکپارت میگوید: «ه.س.د همان پکک در سوریه است، بنابراین ترکیه آن را یک تهدید میداند.» وی افزود: «وجود دو ارتش در سوریه به معنای جنگ داخلی است و ما هیچ موجودیت نظامی به جز ارتش ملی سوریه را نمیپذیریم.»
پایبندی به توافقنامهی ۱۰ مارس ۲۰۲۵
عمر چلیک هشدار داد که ه.س.د باید به توافقنامهی ۱۰ مارس ۲۰۲۵ پایبند باشد تا دیگر بهعنوان تهدید تلقی نشود. او همچنین اشاره کرد که ترکیه از جزئیات آگاه است و میبیند که پکک در رقه و دیرالزور مشغول حفر تونل و تقویت مواضع نظامی است، که این نشانهی برهمزدن ثبات است.
گفتنی است که وزیران خارجه و دفاع ترکیه نیز پیشتر بر لزوم اجرای این توافقنامه تأکید کرده بودند. در همین راستا، در روز دوشنبه، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۳ دسامبر ۲۰۲۵)، درگیریهای مرگباری میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای تحت حمایت کوردها در حلب رخ داد که پیش از موعد نهایی اجرای توافقنامهی ۱۰ مارس بود.
در پایان سخنان عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که ترکیه با «صبر استراتژیک» تمام تحرکات پکک در گارا، خواکورک و شنگال را زیر نظر دارد و اجازه نمیدهد هیچ طرفی تحت عنوان «وکالت» با ثبات منطقه و همبستگی برادرانهی کورد، ترک و عرب بازی کند.