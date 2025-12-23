تاکید بر اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال برای بازگشت داوطلبانه آوارگان
اربیل (کوردستان۲۴) – مشاور وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان میگوید که برای بازگشت داوطلبانه آوارگان داخلی عراق به مناطق خود، بر اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال، تاکید کردهاند.
یک هیئت وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، در بغداد در خصوص بازگشت داوطلبانه آوارگان داخلی عراق به مناطق خود با مقامات مربوطه دولت فدرال گفتوگو کرد.
سامی جلال، مشاور وزارت امور داخلی که ریاست این هیئت را به عهده دارد، به کوردستان۲۴ گفت که با معاون رئیس شورای امنیت میهنی عراق دیدار کرده و در خصوص اردوگاههای آوارگان در اقلیم کوردستان، به ویژه آوارگان شنگال گفتوگو کردهاند.
وی افزود که برای بازگشت داوطلبانه آوارگان بر اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال که بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال امضا شده است تاکید کردهاند.
دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق در اکتبر ٢٠٢٠ توافق عادیسازی اوضاع شنگال را امضا کردند که خروج شبهنظامیان غیرقانونی از آن شهر و زمینهسازی برای بازگشت آوارگان، از مفاد آن است.
بر پایه آمار منتشر شده پس از اشغال شنگال توسط عناصر داعش در سال ۲۰۱۴ چهارصد هزار شهروند ایزدی شنگال آواره شدهاند و بیش از ۱۱ سال است که در اردوگاهها زندگی میکنند.
دولت عراق تاکنون برای اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال اقدام نکرده است.
