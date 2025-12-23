2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در دیدار هیئت پارت دموکرات کوردستان و نخست‌وزیر عراق، بر اهمیت هماهنگ ساختن مواضع جریان‌های میهنی، تاکید شد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر از یک هیئت پارت دموکرات کوردستان به ریاست فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که در این دیدار آخرین تحولات کشور و اهمیت هماهنگ ساختن مواضع جریان‌های میهنی، مورد گفت‌وگو قرار گرفت و بر کار مشترک با نگرش واحد برای استمرار طرح‌های توسعه و بنیادین و آبادانی، به نحوی که با مطالبات مردم عراق همخوانی داشته باشد، تاکید شد.

بیانیه می‌افزاید که در این دیدار بر اهمیت تسریع در اختصاص استحقاقات قانونی در موعد مقرر به منظور تداوم اجرای برنامه‌های اصلاحی و توسعه در راستای خدمت به منافع عالی ملی تاکید شده است.

از طرفی دیگر گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که قرار است هیئت پارت دموکرات کوردستان در ادامه دیدارهایش در بغداد با ثابت العباسی، رئیس ائتلاف الحسم الوطنی و خمیس الخنجر، شخصیت سیاسی برجسته اهل سنت، دیدار کند.

هیئت پارت دموکرات کوردستان، عصر روز دوشنبه ۲۲ دسامبر به منظور گفت‌وگو درباره تشکیل کابینه جدید دولت عراق وارد بغداد شد و قرار است در طول دو روز آینده به گفت‌وگوها با جریان‌های عراقی ادامه دهد.

ب.ن