هیئت پارت دموکرات کوردستان در بغداد هشت دیدار سیاسی انجام داد
اربیل (کوردستان۲۴) – هیئت پارت دموکرات کوردستان، در چارچوب تلاشها برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق و حفظ حقوق قانونی اقلیم، هشت نشست برگزار کرده و در روزهای آینده به نشستهای خود در بغداد ادامه میدهد.
گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که هیئت پارت دموکرات کوردستان در سفر خود به بغداد هشت دیدار با جریانهای سیاسی شیعه و اهل سنت عراق انجام داده است.
بر پایه گزارش، سفر این هیئت در چارچوب تلاشها برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق و حفظ حقوق قانونی اقلیم کوردستان، انجام شده است.
هیئت پارت دموکرات کوردستان به ریاست فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی پارت دموکرات، در دیدار با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق بر اهمیت هماهنگ ساختن مواضع جریانهای میهنی و تسریع در اختصاص استحقاقات قانونی در موعد مقرر، تاکید کرد.
قرار است دیدارها در دو روز آینده هم ادامه داشته باشند.
دیدارها در حالی انجام میشوند که جریانهای شیعه بر سر انتخاب نخستوزیر که سهم آنها در دولت عراق است، اختلاف نظر دارند و جریانهای اهل سنت نیز بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق که سهم بلوک سنی در عراق است رقابت شدید دارند. بلوک کورد نیز هنوز نامزد خود را برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق که سهم آن در ساختار قدرت است، معرفی نکرده است.
