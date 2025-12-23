قدردانی رئیس ستاد ارتش ایتالیا از نقش نیروی پیشمرگ کوردستان در برقراری ثبات در منطقه
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس ستاد ارتش ایتالیا، نقش نیروی پیشمرگ کوردستان را در پیشبرد امنیت و برقراری ثبات در منطقه ارج نهاد.
وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، در بیانیهای اعلام کرد که امروز سهشنبه ۲۳ دسامبر، سپهبد عیسی عوزیر، رئیس ستاد نیروی پیشمرگ در فرودگاه بینالمللی اربیل از ژنرال لوتشیانو پرتلانو، رئیس ستاد ارتش ایتالیا و نیکولو فنتانا، سفیر ایتالیا در عراق استقبال کرد.
بر پایه بیانیه، در این دیدار همکاری و هماهنگی بین نیروهای پیشمرگ و ارتش ایتالیا در اقلیم کوردستان مورد توجه قرار گرفت و بر توسعه روند اصلاحات و پیشبرد همکاری و هماهنگی در زمینههای ارائه مشاوره و آموزش و تبادل کارشناسی، تاکید شد.
همچنین رئیس ستاد نیروی پیشمرگ اعلام کرد که وزارت متبوع با دیده اهمیت به همکاری با مشاوران ایتالیا مینگرد و ابراز امیدواری کرد که روابط در سطوح بالاتر ادامه پیدا کنند. از نظارت رئیس ستاد ارتش ایتالیا بر چگونگی پیشبرد ماموریتها نیز قدردانی کرد، به خصوص که آن کشور از اعضای مهم ائتلاف بینالمللی ضد تروریسم است و در گذشته در تامین نیازمندیهای لجستیکی و نظامی با وزارت پیشمرگ همکاری کرده و در حال حاضر هم در چارچوب اصلاحات، مشاوره ارایه میدهد.
رئیس ستاد ارتش ایتالیا در سفر خود به اربیل از نیروهای کشورش در فرودگاه بینالمللی اربیل بازدید کرد و پیشرفتهای نیروی پیشمرگ را ستود و نقش آن در پیشبرد امنیت و برقراری ثبات در منطقه را ارج نهاد.
ب.ن